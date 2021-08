Pintér Sándor főosztályvezetője, egy kórházigazgató és ismeretlen fiatalok kaptatnak a fideszes dombságban

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Zaláról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Három választókörzetben a Jobbik 3, a Momentum, a DK és az LMP/ÚVNP 2, az MSZP pedig 1 jelöltet állít.

Zala ritkán kerül be a közéleti hírekbe, tulajdonképpen nincsen országosan ismert politikusuk, egyik oldalon sem. A 2018-as országgyűlési választáson győztek mindenhol a kormánypárti jelöltek, a 2019-es önkormányzatin pedig ellenzéki összefogással sem sikerült polgármestert váltani a három nagyobb városban - bár Nagykanizsán közel jártak hozzá. Hagyományosan jobboldali megyének könyvelték el, az előválasztáson is sokan hivatkoznak konzervatív értékeikre.

Zala 1 - Zalaegerszeg és még 75 település

Föőr Gábor - Jobbik; támogatja: MMM

Egy rendezvényszervező cég tulajdonos-ügyvezetője, korábbi közéleti tevékenységet nem tüntetett fel az életrajzában. Márki-Zay mozgalmának tagja, választott frakciója a Jobbik, amelynek saját jelöltje is van a körzetben.

Dr. Paksy Zoltán - LMP; támogatja: Új Kezdet

Két egyházi gimnáziumban tanított, 2002 óta a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa. 2014-19 között az LMP zalaegerszegi képviselőjeként sokat foglalkozott az Elios-üggyel. A legutóbbi parlamenti választáson 5 százalékot kapott.

Plesz Dóra - Momentum

Öt éve végzett az egyetemen, most magántanár, jó sok nyelven beszél.

Benke Richárd - Jobbik

Még nincs 30 éves, de már 2018-ban is indult az országgyűlési választáson, ahol 22 százalékkal lett második. 2019 óta önkormányzati képviselő Zalaegerszegen, közben a Jobbik-frakció asszisztenseként dolgozik.

A fül-orr-gégész kilenc éven át, 2015-ig a Zala Megyei Kórház főigazgatója volt. A PTE Egészségtudományi Kar zalaegerszegi képzésének vezetőjeként ment nyugdíjba 2018-ban. A kampányában értelemszerűen elsősorban egészségügyi témákban aktív.

A fideszes jelölt (Vigh László) eredménye 2018-ban: 52,8 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Zala 2 - Keszthely és még 99 település

Czuth Zoltán László - MSZP; támogatja: Párbeszéd, DK

Katonacsaládba született Keszthelyen, ahová tíz éve költözött vissza. Mérnök és informatikus, aki 20 évet dolgozott a versenyszférában, majd megfordult az államigazgatásban is. Országosan is ritka az előválasztási mezőnyben, hogy valaki az utóbbi években is állami, sőt minisztériumi középvezetőként dolgozzon: 2015-17-ben a KEKKH főosztályvezetője, utána két évig a szintén a Belügyminisztérium alá tartozó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató informatikai igazgatója. Január óta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezető tanácsadója.

2019-ben „kétgyermekes, keresztény családapaként, lokálpatrióta polgárként” indult Keszthelyen a polgármesteri címért, az ellenzéket és civileket tömörítő KÉVE jelöltjeként, és 45 százalékkal kapott ki a várost mára 15 éve irányító Fidesztől.

Elekes István - Momentum; támogatja: Jobbik, LMP

Cserszegtomaj első embere a megyei előválasztási mezőny egyetlen polgármestere, aki régóta nagy külföldi vállalatok logisztikai vezetőjeként dolgozik.

Molnár Tibor - ÚVNP/LMP, támogatja: MMM

A Mindenki Magyarországa Mozgalom oldalán olvasható életrajza szerint könnyűzenei karrierje mellett büszke a Honfoglaló vetélkedőn aratott győzelmére, de ökológiai témákban is publikált. A keszthelyi vendéglátóipari szakgimnázium tanára volt, de miután felső nyomásra ellehetetlenítették a rászoruló gyerekeknek szervezett pizzapartiját, kijelentette, hogy állami intézményben nem tanít többet.

Bajnai Gordon 2012-es beszédének hatására kezdett el politizálni, egy időben az Együtt országos elnökségének is tagja volt. Juhász Péterhez hasonlóan neki is a korrupcióellenesség a fő profilja, sokszor tényfeltáró újságírók munkáját is segíti.

A fideszes jelölt (Manninger Jenő) eredménye 2018-ban: 55.51 százalék - nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Zala 3 - Nagykanizsa és még 81 település

Berta Krisztián - Jobbik; támogatja: LMP, Momentum, MMM, ÚVNP

Kommunikációs végzettséggel a diplomaszerzés utáni években főleg értékesítői munkákat végzett, majd zalaegerszegi kollégájához hasonlóan a Jobbik parlamenti asszisztenseként tanulhatta a politikát. 2019-ben egyetlen ellenzéki jelöltként megnyerte a városi körzetét, és bejutott az ellenzéki többségű nagykanizsai közgyűlésbe.

Horváth Jácint - DK; támogatja: MSZP, Párbeszéd, Liberálisok

Húsz éve dolgozik a vidékfejlesztésben, 2007 és 2011 között a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője, később az EU Régiók Bizottságának tagja. 2014 óta önkormányzati képviselő Nagykanizsán, két éve a gazdasági bizottság elnöke. Volt a DK országgyűlési képviselőjelöltje is, 10 százalékos eredménnyel lett harmadik, a Jobbiktól jócskán lemaradva.

A fideszes jelölt (Cseresnyés Péter) eredménye 2018-ban: 48,79 százalék, nehéz terep az ellenzéknek.



