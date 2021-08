A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság prioritásnak tartja az emlékeztető oltást a Sinopharmmal oltott idősek körében

Már egy ideje tanulmányozzák, hogy kik számára tegyék elérhetővé az emlékeztető oltást, és az eddigi vizsgálatok alapján három csoportnak engedélyezték is a felvételét - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság egy sajtókonferencián pénteken.

Egy idős nő megkapja a koronavírus elleni harmadik oltást egy székesfehérvári kórházban. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Azért, hogy megakadályozzák a külföldről behozott fertőzések terjedését, harmadik oltást kaphatnak a vámhatóság és a határőrség munkatársai, valamint az izolált orvosi helyszínek és a kijelölt egészségügyi intézmények dolgozói, abban az esetben, ha már legalább hat hónap eltelt a második oltásuk óta. Zheng Weizhong, a bizottság alá tartozó Orvostudományi és Technológiai Fejlesztési Központ igazgatója arról beszélt, hogy