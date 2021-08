Momentumból a DK-ba igazolt agrármérnök, egykori vadászpilóta és két aktív képviselő a veszprémi jelöltek között

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Veszprémről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

A megye négy egyéni választókörzetében az MSZP, a Jobbik, a DK és a Momentum is 2-2 jelöltet indít.

Veszprém 1 - Veszprém és még 24 település

Csonka Balázs - DK; támogatják: Jobbik, LMP, Liberálisok

Veszprémi ügyvéd, egyik specialitása, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára is visz pereket. A TASZ Veszprém megyei munkatársaként is dolgozott. A városi önkormányzatban a DK-t vezető Katanics Sándor nem értett egyet a jelölésével, ezért megpróbált függetlenként ő is elindulni a körzetben, de végül ezt a DK vezetése megakadályozta, bár a Momentum befogadta volna.

Mesterházy Attila - MSZP; támogatja: Párbeszéd

2010 és 2014 között az MSZP elnöke volt. 2010-ben az MSZP jelölte miniszterelnöknek, 2014-ben pedig az MSZP-n kívül a DK, a Párbeszéd, az Együtt és a Liberálisok miniszterelnök-jelöltje is volt. Tavaly bejelentkezett ismét az MSZP elnöki székéért, de amikor nem sokkal a választás előtt a párt vezetése úgy döntött, hogy az elnök-jelölteknek teljes vezetői stábbal együtt kell indulniuk, visszalépett, a szabályok menet közbeni megváltoztatását kifogásolva. Bár súlyos konfliktusai vannak a párt jelenlegi vezetőivel, nem lépett ki, és újra elindulhat a képviselőségért. 2004 óta tagja az országgyűlésnek, előtte pedig a sportminisztérium államtitkára volt. 2020-ban megbízott elnöke volt a NATO parlamenti közgyűlésének.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 48.75% – nehéz terep az ellenzéknek.

Veszprém 2 - Balatonfüred és még 44 település

Szecsődi Andrea - Momentum; támogatják: MMM, Jobbik

Mérnökként dolgozik, a Balatonalmádi helyi ügyeivel foglalkozó Városunkért Közösen Egyesület alelnöke.

Benedek Szilveszter - DK; támogatják: MSZP, Párbeszéd, LMP

Agrármérnök, mezőgazdasági cégvezető. A 2019-es önkormányzati választáson a Momentum listavezetőjeként jutott be a megyei közgyűlésébe, és 2020 novemberében hagyta ott a pártot, és csatlakozott a DK-hoz. Jelenleg a DK agrárkabinetjének a vezetője.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 50.63% – nehéz terep az ellenzéknek.

Veszprém 3 - Tapolca és még 59 település

Rig Lajos - Jobbik; támogatják: DK, LMP, MMM, ÚVNP

A Jobbik országgyűlési képviselője 2015 óta, akkor időközi választáson győzött ebben a körzetben. 2018-ban nem sikerült nyernie, de Vona Gábor visszavonulása után ő kapta az addigi pártelnök listás mandátumát. Parlamenti karrierjéig Tapolcán volt önkormányzati képviselő, 2014-15-ben alpolgármester. Azelőtt a városi kórház szakszervezeti elnöke volt.

A körzetben az előválasztáson nem indul ellene senki.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 46.91% – nyerhető körzet.

Veszprém 4 - Pápa és még 86 település

Grőber Attila - MSZP; támogatja: Párbeszéd

31 éve tanít a pápai Türr István Gimnáziumban, 19 éve önkormányzati képviselő. A 2019-es önkormányzati választáson polgármester-jelölt volt Pápán, és csak 330 szavazattal maradt alul a fideszes Áldozó Tamással szemben.

Jádi István - Momentum

A kilencvenes években vadászpilóta volt, később jogász végzettséget is szerzett.

Süle Zsolt - Jobbik; támogatja: LMP

2013 óta önkormányzati képviselő Pápán.

A fideszes jelölt eredménye 2018-ban: 58.34% – nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

