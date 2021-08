Afgán civilek is meghalhattak az amerikai dróntámadásban

Az Egyesült Államok vasárnap dróncsapást hajtott végre Kabulban, ami az Iszlám Állam feltételezett harcosai ellen irányult. Tálibok azt közölték, hogy az amerikai katonai csapás öngyilkos merénylő kocsija ellen irányult, aki támadást akart intézni a kabuli nemzetközi repülőtér ellen az amerikai katonai kivonulás közben.

Azonban a CNN helyi forrásai szerint a támadásban egy afgán család kilenc tagja is meghalt, köztük hat gyerek. A legfiatalabb áldozat kétéves lehetett. A helyiek a hírcsatornának arról számoltak be, hogy a tüzet a környéken lakók próbálták eloltani, és a romok között hat halottat találtak. A holttestek darabokban voltak. Ketten pedig megsebesültek. Később az amerikai hadsereg is elismerte, hogy érkeztek jelentések civil áldozatokról. Bill Urban szóvivő szerint hatalmas robbanással járt az öngyilkos merénylő kocsijának megsemmisítése, mivel tele volt pakolva robbanóanyaggal, és ez okozhatta a civilek halálát.

A tálibok szerint az amerikai hadseregnek nincs joga ilyen akciókat végrehajtani a területükön, és ezzel megsértették az ország szuverenitását. (CNN)