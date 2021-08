Átengedte a Fudan-népszavazást az NVB

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?” Így hangzik az a kérdés, amelyet Karácsony Gergely beadványára ellenszavazat nélkül elfogadott a Nemzeti Választási Bizottság. Erről tehát dönthetnek majd a választók egy népszavazáson, ha sikerül összegyűjteni a kétszázezer aláírást.



A Nemzeti Választási Bizottság átengedett egy másik kérdést is Karácsony Gergely magánszemélyként benyújtott öt javaslata közül. Ez az:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?”

A Fideszes delegált Sárhegyi Zoltán szerint annyira kitolná az álláskeresési járadék folyósításának a határidejét ez a döntés, hogy az már a költségvetést is nagy mértékben érintené. Ezért kérte a tagokat, hogy ne támogassák. Végül az NVB 10:3 arányban úgy döntött, hogy átengedi, így erről is lehet népszavazni.

Nemzeti Választási Bizottság Fotó: Kaufmann Balázs

Három népszavazási kérdést viszont elkaszált a bizottság. Az egyik a hazai autópályák a kormány által tervezett koncesszióba adásáról szólt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne legyen átengedhető magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetése?”

Ennek a tárgya a Nemzeti Választási Iroda szerint nem kizárólag az Országgyűlés hatásköre, Uniós döntések is vonatkozhatnak rá és így nemzetközi szerződéseket sértene az átengedése. Szerepelt az indoklásban az is, hogy a koncessziós eljárások alapelve, hogy a lehető legnagyobb alanyi körnek kell biztosítani hozzáférést. Litresits András az MSZP, Csonka Krisztián az LMP és Fazekas Tamás a Párbeszéd delegáltjai szerint nincs szó nemzetközi szerződésekről és a koncessziós alapelveket pedig azért nem sértené egy döntés a kérdésben, mert eleve kivonná a közutakat a koncessziós szerződések köréből. 8:5 arányban végül nem fogadta be ezt a kérdést a bizottság.

Az Európai Ügyészségről is szólt volna egy kérdés. Ez:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez?”



Az NVB elé egy elutasító határozat került az NVI-től ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Eszerint a kérdés érinti a hatalmi ágak szétválasztásának alapelvét és nemzetközi szerződésekre is hatással lenne ha átengednék. Fazekas álláspontja szerint, ha az NVB úgy érvel, hogy Magyarországon sértené a hatalmi ágak szétválasztását az Európai Ügyészség működése, akkor más Uniós tagállamok alkotmányos berendezkedéséről mond ezzel véleményt a testület. Ez pedig nem lenne feladata a Párbeszéd delegáltja szerint. Végül 9:4 arányban elbukott ez a kezdeményezés. A Jobbikos delegált, Borbély Andrea sem támogatta ezt a népszavazási kezdeményezést.

Karácsony az időseknek biztosított ingyenes koronavírus-tesztekről is szavaztatott volna:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV-2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre?”

A Nemzeti Választási Iroda elutasító határozatott nyújtott be az NVB elé erről. Az indoklásuk szerint két olyan kormányrendeletet is érint, amelyben az Országgyűlésnek nincs hatásköre, a döntést ezekben a témakörben már korábban a kormányra ruházta. Kifogásolták, hogy egy esetleges pozitív döntés ebben a kérdésben költségvetési kérdéseket vonna maga után, amelyeket nem tisztáz a beadvány. Ráadásul az iroda szerint érthetetlen kifejezést is tartalmaz, a SARS-CoV-2 neutralizáló antitest ugyanis nem mindenki számára világos és egyértelmű fogalmazás. 8:5 arányban kaszálták el ezt a kérdést végül.

Karácsony Gergely az NVB ülése előtt azt mondta, ha bármelyik kérdést elkaszálják, jogorvoslattal él majd velük kapcsolatban.

Karácsony július 21-én jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez magánszemélyként öt kérdésben. Aznap derült ki, hogy a újra lehet országos népszavazást kezdeményezni, hiszen a veszélyhelyzet alatt addig nem lehetett. A kormány rögtön be is adta a kezdeményezését a „gyermekvédelmi” kérdésekben. Ez már zöld utat kapott a Választási Bizottságtól a július 30-i ülésen. Ezt a Kétfarkú Kutyapárt a Kúrián fúrná meg (majd utóbb a Momentum és a TASZ), ám ha minden fellebviteli fordulón átmegy, erre a népszavazásra januárban, vagy legkésőbb februárban sor kerülhet. Karácsony kezdeményezésének tárgyalására – bár ugyanaznap adta le a az Országos Választási Irodába az öt kérdést – most jutott csak idő.