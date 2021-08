Kocsis Máté egyet posztolt, és a fideszes politikusok, mintha parancsot kaptak volna, tömegével kezdtek kommentelni

Nehéz kérdés. Ülni a reggeli dugóban, és orrot túrni rosszabb? Képtelenség eldönteni. Talán egy rohadtabb dolog létezik, amikor a főnököd, frakcióvezetőd kötelez arra, hogy kommentelj.

Ha ön is olyan szomorú életű, hogy követ magyar politikusokat a Facebookon, akkor bizonyára már beleszaladt abba a jelenségbe, hogy a politikusok saját párttársaik, illetve szövetségeseik posztjai alá írnak lelkes, de nem túl tartalmas hozzászólásokat.



Mondjuk, ha Dobrev Klára Oroszlányból posztol egy utcafórumról, azonnal ott terem Gréczy Zsolt, és már küldi is az erős bicepsz, EU, kacsintós szmájli emotikon-triót. Klára lájkolja Gréczy kommentjét. Majd rá nem sokkal érkezik a hűséges Molnár Csaba, belájkolja Klára posztját és Gréczy Zsolt hozzászólását, majd kommentel:

„Itt az ideje, hogy legyen végre Magyarországnak egy empatikus miniszterelnöke, aki szívvel és szakértelemmel kormányozna! Hajrá, Klára!”

Nem kell sokat várni Vadai Ágnesre, aki mindenkit lájkol, majd hozzáfűz: „Régóta ismerlek, és pontosan tudom, hogy te vagy az, aki tudásával, intelligenciájával, megértő hozzáállásával és végtelen türelmével még erősebben össze fogod kovácsolni a mai ellenzéki erőket kormányon.”

Végül Arató Gergely is megérkezik, tetszikel, imádol, szmájlizik, kacsint és végül kommentel: „Klára! Elszántságod és elhivatottságod rendkívül inspiráló, Veled sikerülni fog elhozni a változást 2022-ben Kőbányán és Kispesten is!”



Karácsony Gergely biztatja Dorosz Dávidot. Karácsony Gergelyt lelkesíti Jámbor András, Jámbor Andrást megtámogatja Tordai Bence, Tordai Bencét Szabó Tímea és így tovább.

A jelenség magyarázata az, hogy a keresztbe kommentelés pörgeti a poszt elérését, noszogatja az algoritmust, átirányítja a posztot más követőkhöz is. Felbukkan itt is ott is. Tehát ad egy kis kakaót a bejegyzésnek, amit így elvileg többen látnak.