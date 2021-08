Közel egymillió házat fenyeget az Egyesült Államokban az Ida hurrikán

Lecsapott az Ida hurrikán Louisiana állam partjaira vasárnap délután. Az ötfokozatú Saffir-Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint 240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli állam partjait a Mexikói-öböl felől. Az államban már 750 ezer háztartásban nincs áram, és Joe Biden elnök szerint akár hetekig is eltarthat, amíg vissza tudják állítani az ellátást. New Orleansban is csak generátorokkal tudják biztosítani az áramot. Ascension Parishban meghalt egy ember, amikor a vihar egy fát borított a házára.

John Bel Edwards, Louisiana kormányzója vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta: „Az Ida az egyik leghevesebb vihar, amely a modern időkben Louisianában ért partot.” A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és legyenek türelemmel, mert a hatóságok nem tudják, milyen gyorsan tudnak válaszolni a segélyhívásokra. „Fel kell készülniük arra, hogy a vihar elvonulta után még legalább 72 óráig otthonukban maradnak segítség nélkül. Mindent megteszünk azért, hogy ennél előbb odaérjünk, ehhez minden lehetséges erőforrás rendelkezésre áll” - tette hozzá a kormányzó.

A hurrikán New Orleans utcáin Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A kormányzó arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Gárda 4900 tagját riasztották, valamint 195 vízi mentő jármű, 73 hajó és 34 helikopter is a rendelkezésükre áll, amelyekkel segíteni tudnak a lakosoknak.

Megrongálódott autó New Orleansban Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Joe Biden elnök vasárnap délután felszólította a lakosokat, hogy hallgassanak a hatóságok szavára, és maradjanak biztonságos helyen mindaddig, amíg az Ida hurrikán el nem vonul. Biden a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal (FEMA) fővárosi központjában elmondott beszédében valószínűnek nevezte, hogy a hurrikán pusztítása óriási lesz. Ígéretet tett arra, hogy előteremtik az összes szükséges eszközt a mentéshez és a helyreállításhoz, amelyek azonban néhány helyen hetekig is eltarthatnak.

A négyes fokozatú Ida csaknem egymillió házat fenyeget Louisiana, Alabama és Mississippi államok part menti területein, ezek akár meg is semmisülhetnek. A várható károkról a kaliforniai székhelyű CoreLogic elemző vállalat készített összesítést. Becslésük szerint a hurrikán okozta károk meghaladják majd a 220 milliárd dollárt.

Az Ida az idei hurrikánidény kilencedik trópusi vihara, és a negyedik, amely hurrikánná erősödött.

Letépett háztető New Orleansban Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Tizenhat éve ugyanezen az augusztusi napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a hármas erősségű Katrina hurrikán, amelynek következtében több mint 1800 ember vesztette életét. Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New Orleansban okozta, miután a védgátrendszer hiányosságai miatt a város területének nyolcvan százaléka víz alá került. A Katrina volt az egyik legpusztítóbb feljegyzett hurrikán az Egyesült Államok történetében. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték. (BBC/MTI)