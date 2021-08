Párizs nagy részén mostantól legfeljebb 30 km/h-val lehet haladni

Augusztus 30-tól legfeljebb óránként 30 kilométeres sebességgel haladhatnak az autók Párizs utcáinak többségén. A sebességkorlátozást a francia főváros vezetősége által végzett felmérés eredményeivel összhangban vezették be, melyet a párizsi lakosok 59 százaléka támogatott. A város utcáinak kb. 60 százalékán már eddig is az óránkénti 30 kilométeres sebesség volt megengedett, ezt terjesztették most ki.

Augusztus 30-tól 30km/h a maximum megengedett sebesség. Fotó: ARNAUD PAILLARD/Hans Lucas via AFP

Az autós forgalom lassítása melletti érvek között szerepelt a balesetek 25 százalékkal való csökkenése, a fele annyi zaj és a több szabad terület, különösen a kerékpárosok számára. Emellett más intézkedéseket is bevezettek az autóforgalom visszaszorítására. Például a koronavírus-járvány idején kialakított mintegy 52 kilométernyi, betonelemekkel leválasztott kerékpárutat állandó biciklisávvá alakítják, míg más utcákon köztereket, kerteket és kerékpárparkolókat alakítanak ki, illetve fákkal ültetik be a korábban autók számára fenntartott helyeket.



A sebességkorlátozással azonban nem mindenki ért egyet: a felmérésben a párizsi agglomeráció lakosait is megkérdezték, akiknek 61 százaléka ellenezte az intézkedést. Az autósok egyesülete (40 millions d'automobilistes) kétkedve fogadta a korlátozást, szerintük Párizsban amúgy is kevés a baleset, és ha történnek is, akkor többségükben kerékpárosok az érintettek. (MTI)