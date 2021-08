Az utolsó amerikai katonai gépek is elhagyták Afganisztánt, de több száz amerikai maradt az országban

Fedélzetükön katonákkal és a még Kabulban maradt diplomáciai személyzettel az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták Afganisztánt, jelentette be a washingtoni védelmi minisztérium hétfői sajtótájékoztatóján Frank McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg Közép- és Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancsnokságának (CENTCOM) vezetője.

Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

„Az utolsó C-17-es augusztus 30-án, washingtoni idő szerint délután fél négykor szállt fel a Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtérről, és a személyzet utolsó tagjait szállító repülőgép éppen most hagyja el az afgán légteret” – mondta a tábornok, hozzátéve, hogy a katonák evakuálása befejeződött, de továbbra is segítenek elhagyni Afganisztánt azoknak az országban maradt amerikai állampolgároknak, akik távozni akarnak, illetve afgánoknak, akik erre jogosultak. A Kabulból induló utolsó öt evakuációs járatot a még Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgárok közül egy sem érte el, nem jutottak el a repülőtérre.

Az amerikai haderő augusztus 14-én kezdte meg az evakuálást, az elmúlt két hétben összesen több mint 120 ezer ember, köztük 5000 amerikai állampolgár evakuálását segítették elő, de 250 amerikai és több ezer afgán állampolgár szeretné továbbra is elhagyni az országot. McKenzie ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Sok szívfájdalom jár ezzel a távozással, nem sikerült kihoznunk mindenkit, akit szerettünk volna”, de ehhez hozzátette, hogy ha meg tudták volna hosszabbítani a határidőt, feltehetően akkor sem sikerült volna.

Joe Biden amerikai elnök jelezte, hogy kedden beszédet mond, amiben ismét elmondja majd, hogy miért nem hosszabbították meg az augusztus 31-i határidőt.

Újságírók beszámolói és Twitterre posztolt videók szerint a tálibok a levegőbe lőve ünnepelték az utolsó amerikai katona távozását.

Az utolsó amerikai gépek felszállásával húsz év után hivatalosan véget ért az Egyesült Államok leghosszabb háborúja, ami röviddel 2001. szeptember 11-e után elkezdődött, és amiben közel 2500 amerikai katona és civil halt meg. Még az utolsó napokban is voltak áldozatok: augusztus 26-án az Iszlám Állam egy öngyilkos merénylője robbantott a kabuli reptéren, ahol 13 katona halálát okozta.

(Newsweek/axios/MTI)