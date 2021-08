Bántalmazó kapcsolatára hivatkozva védekezhet az orvosi startup csalással vádolt alapítója

Elizabeth Holmes, a Theranos orvosi startup alapítója pár éve még sokra tartott self made milliárdos volt. A sztori csodásnak tűnt: az egyetemista lánynak zseniális üzleti ötelete támad, abbahagyja az iskolát, és felhúzza jól menő vállalatát. És ömlik a pénz. Az ilyen sztorikra mindig vevő kockázati befektetők pénze.

Aztán Holmes sztorija még ennél is jobb lett, miután kiderült, hogy startupja óriási átverés. Az ötlete, illetve maga a termék nem működik. Mi több: maga az ígéret amit a befektetőknek vetített, tehát hogy forradalmi módszerrel diagnosztizálni tud majd egy rakás betegséget egyetlen csepp vérből – egész egyszerűen hazugság volt.

Holmes szeptemberben áll bíróság elé, miután a vád szerint startupjával befektetőket és betegeket csapott be.

Elizabeth Holmes 2019 júliusában, bírósági meghallgatáson. Fotó: YICHUAN CAO/NurPhoto via AFP

A perdokumentumok szerint a szeptemberben kezdődő tárgyaláson Holmes azzal tervez védekezni, hogy volt barátja, Ramesh Balwani – aki szintén a Theranos egyik vezetője volt – érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Holmes azt állítja, hogy bár ő volt a cég vezetője, nem felelős a döntéseiért, mert Balwani a cég operatív igazgatójaként „manipulálta az elméjét”. Holmes azt állítja, Balwani ellenőrizte, hogy mit eszik, mikor alszik és milyen ruhákat visel, ezen felül „éles tárgyakkal” dobálta meg, illetve figyelte az üzeneteit és emailjeit. Holmest és Balwanit 2018-ban vádolták meg csalással és csalásra irányuló összeesküvéssel. Két, egymástól különálló tárgyalásuk lesz az ügyben, mindketten ártatlannak vallották magukat.

A forradalmi technológia, ami nem működött

Elizabeth Holmes 19 évesen hagyta ott a Stanfordot, hogy létrehozza a Theranost, ami a vérvizsgálat forradalmasítását ígérte. A startup köré személyes sztorit is felépített, miszerint már gyerekkorában utálta a vérvételeket, emiatt találta ki a technológiát, ami állítása szerint egyetlen, ujjbegyből vett vércseppmintával képes különböző betegségeket kiszűrni, így nincs szükség tűkre és több fiolányi vérre. A Theranos tíz évig nagyjából titokban létezett, a forradalminak ígért technológiát és a céget csak 2013-ban kezdték reklámozni, ekkor jelentették be, hogy a Theranos társult a Walgreens Boots Alliance vállalattal, illetve megállapodást kötöttek, hogy az olcsó, mindenki által megfizethető vérteszteket különböző gyógyszertárakban és élelmiszerboltokban is árulják majd. Ennek hatására Holmes startupjának értékét kilencmilliárd dollárra becsülték.

A Wall Street Journal 2015-ben kezdett részletesen foglalkozni a Theranosszal és a tesztekkel, amikről kiderítették, hogy csak egy részüket végezték el a saját fejlesztésű technológiával, a legtöbb mintát hagyományos technológiával vizsgálták, illetve ezeket a hagyományos technológiákat módosították annyira, hogy működjenek az ujjbegyből vett kis mennyiségű, higított vérmintákkal is. A vállalat végül 2018-ban szűnt meg, miután több vizsgálat indult ellene, Holmes pedig egyezséget kötött az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel, hogy 500 ezer dolláros büntetést fizet, anélkül, hogy az ellene felhozott vádakat tagadná vagy elismerné.

Egy bántalmazó kapcsolat „befolyásolta”, hogy „megtévessze áldozatait”

Holmes még az egyetemen ismerte meg a nála húsz évvel idősebb Balwanit, a Theranos volt dolgozóinak vallomása szerint kapcsolatukat évekig titokban tartották a befektetők, az igazgatótanács és az alkalmazottak előtt. Balwani egy korábbi startupjából szerzett vagyonából támogatta a Theranost.

Holmes jogi csapata most először állt elő azokkal a vádakkal, miszerint Balwani érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta Holmest, akitől „megvonta a szeretetet, ellenőrizte, hogy mit eszik, hogyan öltözködik, mire és mennyit költ, kivel lép kapcsolatba”. Holmes a szeptemberben kezdődő tárgyaláson várhatóan azzal védekezik majd, hogy Balwani „uralkodott rajta és ellehetetlenítette a döntési képességeit”, ügyvédei állítása szerint ennek eredményeképpen befolyásolta Holmest, hogy „megtévessze az áldozatokat”.

Ramesh Balwani 2019 júliusában egy bírósági meghallgatáson Fotó: KIMBERLY WHITE/Getty Images via AFP

Az egyik nyilvánosságra hozott beadvány szerint Balwani „egyértelműen tagadja, hogy bármikor is bántalmazta volna" Holmest, a vádakat ügyvédei „felháborítónak” nevezték.

Balwani 2019-ben kérvényezte, hogy ügyét külön tárgyalják Holmestól. Azzal érvelt, hogy az összevont tárgyalás „az esküdtek szerint egy potenciális szexuális ragadozó ellen” zajlana, nem pedig egy techcég vezetője ellen. A bíróság helyt adott Balwani indítványának, az ő tárgyalását várhatóan jövő év elején kezdik meg. De nemcsak Balwani, Holmes is külön tárgyalást szeretett volna, az ő jogi csapata pedig azzal érvelt, hogy Balwani „fizikai jelenléte a tárgyalóteremben érzelmileg és pszichológiailag is zavarná, ami megnehezítené számára a koncentrációt”.

700 millió dollár

Az ügyészek szerint 2010 és 2015 között Holmes és Balwani elhitették a befektetőkkel, hogy a Theranos saját fejlesztésű technológiájával egyetlen cseppnyi, ujjbegyből vett vérmintából rengeteg különböző tesztet el tudnak végezni, még gyorsabban is, mint a versenytársak, miközben tudták, hogy mindez nem igaz: a teszttechnológiáik megbízhatatlanok és pontatlanok voltak.

A vádirat szerint a Theranos olyan befektetőktől szedett össze több 700 millió dollárt, mint Betsy DeVos, volt oktatási miniszter, Rupert Murdoch, Carlos Slim illetve a Walmart alapítójának, Sam Waltonnak az örökösei.

A vádak szerint Holmes és Balwani elhitették a befektetőkkel, hogy a Theranos 2014-ben több mint 100 millió dollár bevételt termel majd, ezen felül pedig azt állították, jól jövedelmező szerződéseket kötöttek a Védelmi Minisztériummal is, miközben erre vonatkozó dokumentumok soha nem léteztek. A befektetők mellett becsapták azokat is, akik 2013 és 2016 között vásároltak a tesztekből, amelyek a vádirat szerint „nem voltak pontosak, gyorsak és megbízhatók”, ahogyan a reklámokban ígérték.

Hónapok múlva lehet csak ítélet

Holmes és Balwani mindketten ártatlannak vallották magukat, a tárgyalások kezdetéig szabadlábon védekezhetnek. Ügyvédeik többször is indítványozták, hogy töröljék vagy enyhítsék a vádakat, többek közt azzal érvelve, hogy az állítólagos csalások egy része az elévülési időn túl történt. Ezeket az indítványokat azonban a bíróság elutasította.

A tárgyalás idejét a járvány miatt többször is elhalasztották, legutóbb júliusban lett volna, de Holmes tavasszal bejelentette, hogy terhes, és várhatóan a nyár közepén szül. Holmes gyereke júliusban született meg a kaliforniai hivatalos születési adatok szerint.

A tárgyalás szeptember 8-án kezdődik és hónapokig, december közepéig tart majd, az esküdtszék tagjait pedig várhatóan augusztus 31-én kezdik kiválasztani. Utóbbi azonban elhúzódhat, miután a témában már könyv, egy dokumentumfilm és több podcast is készült, illetve készülőben van két hollywoodi produkció is, vagyis nehéz lesz az ügyben teljesen pártatlan embereket találni, akik nem ismerik a Theranos-ügyet és nincsenek előítéleteik, ami befolyásolhatná őket. (Wall Street Journal/Guardian)