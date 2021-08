Gáspár Evelinnel és csuklótöréssel verné el az RTL a konkurencia kristálykeresős realityjét

Egy héttel azután, hogy a TV2-közeli celebek elkezdtek kristályokat keresni a Bakonyban, az RTL Klub is elindította a saját ordítós realityjét, a Survivort. A túlélős realitynek itthon ez már az ötödik évada, az első kettőt a kétezres évek elején még Stohl András műsorvezetésével készítették, őt váltotta Istenes Bence két újabb évaddal 2017-18-ban, de most őt is lecserélték ÉNB Joe-ra, hosszabb nevén Éjjel-Nappal Budapest Joe-ra, kevésbé hosszú és jóval kevésbé izgalmas nevén Varga Miklósra.

A Survivor új évadában nemcsak a műsorvezetőn, de a szereplőkön is újítottak, mert – ahogy az az amerikai Survivorben bevett szokás – az egyik csapatba most celebeket is tettek:

Járai Máté színészt,

Nagy Alexandrát, aki eddig a Barátok Közben játszott,

Catherine Dederick rapper/énekest, Yvonne Dederick lányát,

a magát influenszernek nevező Filipánics Bálintot, akit az Éjjel-Nappal Budapestben és a ValóVilág tizedik évadában lehetett látni,

Kabát Péter exfocistát,

Széphalmi Júlia táncost,

Brindzik Zsoltot, aki a gazdás társkereső 2019-es évadában keresett magának feleséget

és Gáspár Evelint, aki ebben a műsorban nem Gáspár Győző lányaként, hanem közgazdászként szerepel.

A civilek közt van kickboxer, bartender, vívóedző, social media menedzser, projekt menedzser, de természetesen vállalkozó meg manikűrös is, illetve egy félceleb, legalábbis a szimplán Zsófi néven futó versenyző korábban már szerepelt a szintén RTL-es Love Islandben.

Járai szerint az, hogy őket celebeknek nevezik, „eleve pejoratív”, ezt pedig hasonlóan gondolhatták a civilek is, mert amint manikűrös Beatrix meglátta az első játék előtt Gáspár Evelint, röhögve mondta, hogy „az azért csúnya lenne, ha őt nem vernénk el”. De közvetlenül ezután ÉNB Joe/Varga Miklós közölte a játékosokkal, „nem számít, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, hogy a nyertes civil lesz vagy celeb, nekem édes mindegy”, és ezzel sokan így vagyunk.

A nyolc celeb és a nyolc civil 42 napig szenved – pontosabban szenvedett, mert a forgatás már nyilván rég véget ért – a Dominikai Köztársaság tengerpartján a 20 milliós fődíjért. A szenvedést ebben az esetben pedig majdnem szó szerint kell érteni, mert minimális kajával – egy kis rizzsel és fejtett babbal – látják csak el őket, miközben minden nap kemény fizikai megpróbáltatásoknak vannak kitéve, még azért is meg kell küzdeniük, hogy tüzet gyújthassanak.

Annyira, hogy az első harc rögtön egy tűzgyújtó szerszámért ment: egy viszonylag kemény akadálypályán kellett végigrohanni, ugrálni meg ügyeskedni, miközben természetesen mindenki ordított, ami ezekben a műsorokban alap. Az már kevésbé, hogy az első tíz percben olyan súlyos baleset történjen, hogy rögtön mentőt kelljen hívni. Márpedig vívóedző Tamás akkorát esett a drótkötélpályáról, hogy azonnal eltört a csuklója, de úgy, hogy a képernyőn még ki is kockázták a helyéről teljesen elmozdult végtagot, ami ezek szerint nem lehetett szép látvány.

Miután Tamást elvitte a mentő, a stáb egy emberként tehette fel a kérdést, hogy „milyen Tamás?”, mert mintha mi sem történt volna, folytatódott a verseny. A celebek nyertek, megkapták a tűzgyújtó eszközt, influenszer Bálint ennek örömére úgy ordított a civilek felé, mint egy kanos gorilla, bartender Bíborka kifejtette, hogy talán „nem szabadott volna a celebeket ennyire alábecsülni”, ÉNB Joe/Varga Miklós pedig teljesen berekedt a sok ordítástól, de ez egy ilyen műfaj, Ördög Nóra sokat tudna erről mesélni.

Aztán csuklótörött Tamást pótolták Love Island Zsófival, majd lerakták a csapatokat egy-egy tengerparti szakaszon, hogy találjanak valami ehetőt és építsenek maguknak kunyhót abból, amit látnak, közben pedig lehetőleg istentelenül vesszenek is össze. Miután ezeket szépen sorban teljesítették, véget is ért az első rész, de nem kell aggódni, mostantól pár hétig minden hétköznap lehet nézni a realityk lényegét jelentő anyázós konfliktusokat, amikből nem lesz hiány a kedd esti adásban sem. Legalábbis az előzetes szerint manikűrös Beatrix a második részben egy veszekedés során ordítva közli valakivel: „Mi ez a stílus? Faszom beleverem most már!"

(Nagy kép: RTL Klub/Instagram)