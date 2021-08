Tényleg a nindzsabomba a jövő egyik legfontosabb fegyvere?

Titokban fejlesztették ki, és hivatalosan el sem ismerték annak a módosított rakétának a létezését, amit az elmúlt napokban a sajtóban csak nindzsabombaként emlegettek. Az R9X azért került be a hírekbe, mert ezt használhatták a kabuli reptéren elkövetett, közel kétszáz ember életét követelő támadáshoz köthető iszlamista (vagy iszlamisták) likvidálásához. A különleges fegyver hátborzongató módon végez a célponttal, de a haszna elvileg éppen az, hogy minimálisra csökkenti annak a lehetőségét, hogy a célszemély környezetében mások is megsérüljenek.

A Perzsa-öbölből emelkedett fel és repült be Afganisztán fölé a Reaper drón, erről indították a rakétát, ami az egyik, a terrorcselekmény elkövetésével vádolt merénylővel végzett. (Az első hírekben még két halottról és egy sebesültről volt szó, később a Pentagon pontosított, mondván - szerintük -, egy halottja van csak a támadásnak.) Azt nem árulták el, ki az áldozat, de a WSJ forrásai és szakértők szerint nagyon is elképzelhető, hogy magát az akciót az új csodafegyverrel hajtották végre.

A nindzsabombának nevezett fegyver működésének lényege, hogy robbanószer helyett közel fél mázsa fémet szállít, ami a tehetetlenségi erőnek köszönhetően iszonyatos erővel csapódik be, és szinte biztosan végez a célponttal, akkor is, ha ehhez tetőket kell beszakítania. Ezenkívül a rakétából közvetlenül a becsapódás előtt rózsaként nyílik ki hat óriási penge, ami végleg bebiztosítja, hogy a célszemély meghaljon. A fegyver előnye abban rejlik elvileg, hogy annyira pontosan becélozható, hogy a támadás környékén senki más, főleg ártatlan civilek nem sérülnek meg.

Azt, hogy a mostani esetben is a nindzsabombát használták, a hadsereg nem erősítette meg. Viszont a WSJ információi szerint a légicsapás helyszínén, a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban egy szomszéd azt mondta, nem egy ember halt meg a támadásban, hanem három, és további négy megsérült, köztük egy nő. A lap az általuk közzétett, exkluzív videóra hivatkozva azt írja, a rakéta viszonylag kis kárt tett a házban. A felvételen egy közepes nagyságú lyuk látható egy kiégett jármű mellett. Az ablakok ki vannak törve, a falban repeszdarabok láthatók, a szobákban pedig emberek személyes használati tárgyai vannak szétszórva.

A Pentagon nem részletezte, hogy a mostani támadás során több légicsapást intéztek-e a merénylők ellen, következetesen egy műveletként emlegették az akciót. Ez azt is jelentheti, hogy a csapás egyik része lehetett az R9X bevetése.

A nindzsabomba létezését az amerikai kormány hivatalosan nem ismerte el, de kormány- és Pentagon-közeli források elmondásából több lap és szakértő is írt már a létezéséről és bevetésének helyszíneiről. Ezek alapján az R9X-t használták már 2017-ben is, akkor az al-Kaida második emberét ölték meg vele Szíriában.

2019-ben légicsapás végzett Jemenben Dzsamal al-Badawival, szintén az al-Kaida terroristájával. Al-Badawit gyanították a hatóságok a 2000-ben a USS Cole ellen elkövetett merénylet hátterében. A hírek szerint ellene is a nindzsabombát, vagy ahhoz hasonló fegyvert vetették be.

A New York Times tavaly arról írt, hogy 2020 őszén is az R9X segítségével ölték meg Szíriában a terrorszervezet egyik helyi tagját. A lap szerint az amerikai hadsereg a CIA segítségével vív árnyékháborút Szíria egy olyan részén, ahol nincsenek jelen szárazföldi csapataik. A szerző szerint a módosított rakétát egy évtizeddel ezelőtt fejlesztették ki elsősorban az akkori elnök, Barack Obama nyomására, aki azt várta el, hogy minél kevesebb civil áldozata legyen a dróntámadásoknak. A szíriai al-Kaida sejtek vezetői szándékosan sűrűn lakott területen működnek, mert tudják, hogy így az amerikaiak - a várható veszteségek miatt - nehezebben tudják likvidálni őket.

Ugyanakkor nem minden szakértő van meggyőződve róla, hogy a mostani, afganisztáni légicsapás során is a nindzsabombát vetették be. Tyler Rogoway, a háborús konfliktusokkal foglalkozó The War Zone alapító/szerkesztője arról ír, hogy nem csak az R9X képes olyan precíziós csapásra, mint amilyen itt is történt, és nem csak ez a rakéta hagy maga mögött olyan kevés nyomot. Szerinte a nindzsabombára azért vetette rá magát a média, mert a rózsaként kinyíló pengék elképzelt látványa, ami valósággal felszeleteli a célszemélyt, túl érdekesen hangzik. Rogoway szerint a CIA-nak és a különleges erőknek sokkal több R9X-hez hasonló fegyver áll rendelkezésükre, csak éppen ezekről nem is tudunk. Véleménye szerint ezeknek a fegyvereknek a jelentősége épp most fog megnőni, ahogy a szárazföldi csapatok kivonulnak a Közel-Keletről.

Rogoway már négy évvel ezelőtt arról írt, hogy a fentebb már említett, 2017-es támadást egy újfajta fegyverrel vihették végbe. Cikkében kép is látható a járműről, melyben a terroristavezér meghalt, ezen jól kivehető, hogy a roncs nem úgy néz ki, ahogy egy klasszikus dróntámadás után szokott. Az autó nincs kiégve, inkább olyan, mintha mázsás súlyt ejtettek volna rá a magasból. A szakértő szerint az évek múlásával egyre fontosabbá vált, hogy ilyen kis méretű, nagyon pontos találatot lehetővé tevő fegyvereket fejlesszenek ki, nem csoda, hogy Izrael is dolgozott ilyeneken, és végül a a palesztin terrorszervezet, a Hamász ellen vetette be azokat. Sőt, maguk az olyan terrorszervezetek, mint a Hezbollah vagy az ISIS is kísérletezett azzal, hogyan alakíthatnák át fegyverré a hobbiként reptethető drónokat.

Az amerikaiak vasárnap újabb légicsapást hajtottak végre: a csapás az Iszlám Állam feltételezett harcosai ellen irányult. Az eddigi hírek szerint a pilóta nélküli repülőszerkezet, mellyel a támadást végrehajtották, nagy mennyiségű robbanószert szállított.