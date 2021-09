Az időjárásjelentő éhes kutyája élő adásban ment oda kunyerálni, ebből lett 2021 legaranyosabb jelenete

Senki sem téblábol úgy, mint a közepesen loncsos kiskutyák John Travoltája.

A neve Storm, vagyis Vihar, a gazdája pedig nem más, mint Anthony Farnell, a Global Toronto nevű kanadai kábelcsatorna amúgy irtó profi időjósa. Storm el szokta kísérni a gazdáját a munkába is, de most ennél is tovább ment, bele egyenesen az élő adásba. De Farnell nemhiába profi, klasszul megoldotta a helyzetet, méghozzá klasszikus módszerrel.

A legfontosabb pillanatok:

0:22 Storm feltűnik a szettben



0:35 Storm már meg is törte a gazdáját, aki láthatatlan jutalomfalatokkal kezdi bombázni. De nem zökken ki egy pillanatra sem! Mármint a vérprofi gazdi, nem a zsaroló Storm.

De tovább nézni is abszolúte érdemes.