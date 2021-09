Az SZFE-ügyet és a kormány politikáját bírálta Cserhalmi György az MMA székfoglaló beszédében

Kiállt a korábbi Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett, és bírálta a kormány politikáját Cserhalmi György a Magyar Művészeti Akadémián (MMA) mondott székfoglaló beszédében, ami megütközést keltett, számolt be a Népszava.

Cserhalmi szerint az SZFE-n az oktatás „okos, értékes, érzéki, európai” volt. Támadta azt az érvelést, amely szerint az egyetemen nem termeltek hazafiakat, honfiúkat és honleányokat.

Azt is kijelentette, hogy „egy olyan országban szeretne élni, ahol a politika nem téveszti össze magát a tízparancsolattal, ahol hihetünk magunkban, és hisznek nekünk.” Cserhalmi szerint „a hatalom ma is egyféleséget akar, egy olyan masszát, amelyből egyformára lehet szaggatni az itt lakókat, és ha ehhez nem hasonultok, akkor nem vagytok jó honleányok és honfiúk. Isten ne adja, hogy ebben a hazában újra bizonyítani kelljen, hogy ki a jó hazafi. (…) Kell a változás, de csak olyan, ami velünk átbeszélve, a mi egyetértésünkkel történik, minden más történés, nemcsak hasonlít az erőszakra, hanem maga az erőszak, mégpedig a leggonoszabb időket idézi. Ne menjünk ebbe bele, Ez egy rossz út rossz állomása, amely nem csak a jövőnkre hoz szégyent, hanem a múltunkra is, a jelent pedig elviselhetetlenné. teszi”.

A beszéd után Nagy Viktor, az MMA tagozatvezetője meg is jegyezte, hogy több ponton tudna vitatkozni a székfoglalóval, és bizonyos kérdésekben nem ért vele egyet. A Népszava próbálta megszerezni a teljes beszédet az MMA-tól, de nem adták oda Cserhalmira hivatkozva, aki előtte engedélyt adott a lapnak.