„Ha nem érted a futballt, nem értheted Orbánt, ha nem érted Orbánt, nem értheted, mi zajlik az országban.”

„Ha nem érted a futballt, nem értheted Orbánt, ha nem érted Orbánt, nem értheted, mi zajlik ma az országban.”



Így írt Kele János blogger és futballszakíró a Győzelmi kényszerről, a 444 júniusban megjelent könyvéről, ami Orbán Viktor és a foci kapcsolatán keresztül segít megérteni, miért hasonlítanak a magyar belpolitika napjai egy soha véget nem érő kiesési rangadóhoz.

A könyv első kiadását hetek alatt elkapkodták, de már a második is kifutóban van. A Libri általános sikerlistáján és a Líra sikerkönyvei között is tartja előkelő helyét.



Vasárnap az Ünnepi Könyvhéten találkozhatsz a szerzővel, Rényi Pál Dániellel, aki szeptember 5-én, vasárnap 14 órától a Líra Könyv pavilonjánál (a 38-as számú standon) dedikálja első könyvét.



RPD dedikál Fotó: 444

A Facebook-esemény ezen a linken érhető el, itt pedig lehet böngészni a könyvhét teljes programját.

Az elmúlt hónapokban a Győzelmi kényszert méltatta a Telex, a HVG, a Könyves Magazin, a Magyar Hang , a Magyar Narancs és több politikai-, illetve futballblogger is. Váncsa István, az Élet és Irodalom kritikusa így írt róla:



"letehetetlen, és ez csak egy érdeme a sok közül."

Itt lehet beleolvasni a könyvbe, a szerzővel készült Plankó Gergő-podcast pedig ezen a linken elérhető.

A Győzelmi kényszer továbbra is megvásárolható a 444 webshopjában és a nagy könyvterjesztőknél is, és kapható e-könyv formátumban is.