Müller Cecília elismerte, hogy már a delta variáns felel a fertőzések 90 százalékáért

Az országos tisztifőorvos a TV2 reggeli műsorában ejtette el azt az információt, hogy a delta variáns

„több mint 90 százalékban átvette már Magyarországon is a vezető helyet. Ez az egész országból érkező mintákból derül ki. Úgyhogy nem kerülhetjük el a negyedik hullámot, ez egyértelmű”.

Ez valóban fontos információ, hiszen már most egyre több a kórházban kezelt covidos beteg Magyarországon,, miközben a 80 felettiek negyedének nincs oltása a negyedik hullám elején. Ugyanakkor erről a kormány hivatalos járványügyi oldalán egy szót sem ejtenek. Helyette:

A delta variánssal kapcsolatban egyébként Szlávik János arról beszélt, hogy jobban terjed, és nagyobb veszélyt jelent a fiatalokra, mint az eddigi mutánsok. Míg a korábbi variánsok csak a tünetek megjelenése előtt egy nappal fertőznek, addig a delta variáns már az azt megelőző két napban is. A szülőknek azt tanácsolta, hogy ha gyermekük akarja az oltást, akkor is adassák be neki, ha ők maguk nincsenek beoltva.