Egyre több embert fertőz meg a delta variáns

262 új koronavírusos fertőzöttel a két százalékot is meghaladta a teszteken belül a pozitívak aránya. A negyedik hullám felfutását jelzi, hogy az elmúlt héten naponta átlagosan 182 fertőzöttet találtak, míg július elején ez a szám 30-40 között volt. A mostani a június eleji helyzetnek felel meg, azzal a különbséggel, hogy biztosak lehetünk benne: a delta variáns felel a fertőzések jelentős többségéért.

Hosszú stagnálás után növekedésnek indult a kórházban ápolt fertőzöttek száma is, most 138-an vannak, közülük 16-an lélegeztetőgépen. Egy új áldozata is van a járványnak, összesen már 30 060.

Továbbra is a látszik a statisztikán az iskolai oltási program, szerdán 9 ezren kapták meg az első adagot, bár ez visszaesés az elmúlt napokhoz képest. A különböző korosztályok oltottságáról szerdán írtunk részletesebben.