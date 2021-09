Franciaországban nyálteszttel szűrik a kisiskolásokat, a tanároknak pedig kötelező a heti két teszt

Jean-Michel Blanquer francia oktatási miniszter szerdán bejelentette, hogy az általános iskolák között hetente 600 ezer nyáltesztet osztanak szét a kisiskolások általános szűrésére, a tanároknak pedig hetente kétszer kell öntesztet végezniük, írja az MTI. (Franciaországban mindenki számára ingyenesen hozzáférhető a PCR- vagy antigén teszt.)

Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

Az egészségügyi minisztérium összesítése szerint Franciaországban a 12 és 17 év közöttiek 63 százaléka az oltásnak már legalább az első adagját, 45 százaléka pedig már mindkét adagját megkapta. A tanárok 78 százaléka van teljesen beoltva, további 11 százalék pedig az első oltáson van túl. A fennmaradó 10-11 százaléknak lehetősége lesz az oktatási intézményekben nyíló oltóközpontokban beoltatnia magát, mert iskolakezdéskor 6-7 ezer oltóközpont nyílik az oktatási intézményekben vagy azok közelében.

A be nem oltott 12-17 éveseknek otthon kell maradniuk, ha családjukban valaki fertőzött. De ha be vannak oltva, akkor is bejárhatnak az iskolába, ha fertőzött közelébe kerültek. Az osztályokat viszont egyetlen fertőzött esetén is hazaküldik. A 6 és 11 év közöttiek számára nem változnak a szabályok az előző tanévhez képest: egyetlen fertőzött esetén az osztályt egy hétre bezárják.

A franciaországi iskolákban kötelező a maszkviselés a tanulóknak és a tanároknak is. Magyarországon ezzel szemben nem kell maszk az oktatási intézményekben, és a testhőmérséklet-mérést is megszüntetik.

Szerdán egyébként Franciaországban is megkezdődött a harmadik oltásról szóló kampány: a legalább hat hónapja beoltott 65 éven felüliek és a veszélyeztettek kérhetik a koronavírus elleni oltás harmadik adagját.