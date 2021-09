Hatalmas verseny lesz a legnépesebb megyéért

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk a legnagyobb megyéről, Pest megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, aminek a frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, melyik pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelmük.

Pest a legnépesebb megye, a KSH 2019-es adata szerint 1 millió 279 ezren élnek itt, ide tartozik a teljes budapesti agglomeráció. A megyében 12 egyéni választókerület van, ezekből a 2018-as eredmények alapján az ellenzék szerint hét nyerhető, három nehéz és még kettő meglehetősen nehéz.

Pest 1 - Érd és még öt település

Bősz Anett – DK; támogatja: Liberálisok, Jobbik, MMM

Bősz Anett, a Párbeszéd-frakció képviselőjeként felszólal a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló összevont vitában az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2018. május 11-én.. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Bősz a Magyar Liberális Párt (MLP) országgyűlési képviselője, a DK frakcióvezető-helyettese, közgazdász, 1986-ban született. A parlamentbe 2018-ban az MSZP-Párbeszéd listájáról jutott be az MLP-vel kötött együttműködés alapján. 2019 őszén az MLP elnöki posztján is váltotta Fodor Gábort, aki 14-18 között volt a minipárt képviselője.

Bőszhöz kapcsolódik a ciklus talán legkínosabb ellenzéki parlamenti ügye. Egy titkos megállapodás szerint az MSZP-Párbeszéd pártszövetség a listás hely mellett mintegy 60 millió forintot fizetett volna az MLP-nek a közös indulásért. Bősz a Párbeszéd ötfős frakciójába ült volna be, de pár héttel a választás után az MSZP és a Párbeszéd együttműködésének hiányára hivatkozva kilépett. Mint kiderült, elsősorban azért, mert nem kapta meg a párt a beígért 60 milliót.

Bősz 2019 decemberében csatlakozott a DK-frakcióhoz. A képviselőség mellett a Corvinuson tanít, a liberalizmus gazdaságelméletének etikai alapjairól szóló PhD-dolgozatát most júniusban védte meg. 2004-ben magyar bajnok volt cselgáncsban, és 2020-ban kötött házasságot Csőzik Lászlóval, Érd polgármesterével.

Tetlák Örs – LMP; támogatja: Új Kezdet

A 45 éves Tetlák Örs 2019 óta Érd LMP-s alpolgármestere, EU-s szakértő. Az érdi polgármester helyetteseként érdekes különversenyt vív Bősz Anettel, a polgármester feleségével - akihez hasonlóan Tetlák is a Corvinuson PhD-zik. Tetlák 2017 óta LMP-s, 2020 óta a párt elnökségének is a tagja.

Önéletrajza szerint Afrika-kutató, a doktoriját is Afrikáról írja. A blogján több afrikai útról is beszámol, ezek azonban a jelek szerint nem a tanulmányaihoz kapcsolódnak, inkább klasszikus utazgatásokról van szó.

Az Origo Tetlák afrikai látogatásait luxusutaknak titulálta, ami csak azért érdekes, mert a kormánypárti revolverlap minderről azzal a korábbi anyagukkal összefüggésben írt, mely szerint a NAV adótartozás miatt Tetlákot kétszer is eltiltotta a cégvezetéstől, és a második rendelkezés 2023-ig hatályos. A két cég közül Tetlák előválasztásos CV-jében csak az egyik szerepel volt munkahelyként, jóllehet az Opten cégadatbázis szerint mindkettőben ügyvezető is volt, nemcsak tulajdonos.

Ollero Marco – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

A 21 éves jelölt 2020 óta egyetemista, az ELTE-n nemzetközi tanulmányok szakos. 2018-19-ben pincér volt, 2019-ben a Momentum színeiben városi képviselő lett Törökbálinton, és e pozíciójához kötődhet, hogy bekerült a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Budapest Nagybani Piac Zrt. felügyelőbizottságába.

2017 körül eszmélt rá, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, amikor a legjobb barátai sorra külföldre költöztek. Önkormányzati képviselőként legfontosabb céljának a fiatalok helyben tartását nevezte, és ezt megerősítette a Fekete-Győr Andrással közös előválasztási bemutatkozó videójában is.

Itt 2018-ban a KDNP-s Aradszki András 43,74 százalékkal nyert, tehát ez az ellenzék szerint nyerhető körzet.

Pest 2 – Budakeszi és még 16 település

Szél Bernadett – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, Jobbik, MMM

Szél Bernadett független képviselő felszólal az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 8-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Független országgyűlési képviselő, az LMP egykori társelnöke, 2018-ban miniszterelnök-jelöltje. Akkor itt nagyon kevés, 296 szavazattal kapott ki a fideszes jelölttől, úgy, hogy a jobbikos jelölt nem lépett vissza. Az egyik legaktívabb képviselő, adatokat kér és feljelentéseket tesz korrupciógyanús ügyekben, sok utcai megmozdulás szervezője. Rendszeresen Hadházy Ákossal együttműködve lép fel. Tavaly együttműködési megállapodást kötött a Momentummal.

Hegyesi Beáta – DK; támogatja: Liberálisok

A 60 éves nő az Acronym Networking marketingigazgatója volt 1992-től 2014-ig, majd a Párbeszéd politikusa lett. Most DK-s jelöltként indul el Széllel szemben.

A fideszes jelölt 2018-ban 44,14 százalékkal, 296 szavazattal verte meg Szél Bernadettet – ez egy nyerhető körzet.

Pest 3 – Szentendre és még 16 település

Buzinkay György – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

A Momentum elnökségi tagja és a BVH Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagja is, illetve eddig az V. kerületi közterület-felügyeletnél a parkolással foglalkozó bizottsági tag volt. A politológus-közgazdász szentendrei, itt is indul, és érdemes tudni, hogy a történelmi Buzinkay család sarja.

Katona Andrea – független; LMP

Az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója, majd a Kaposvári Egyetem főiskolai docense volt, 2018 óta egyéni vállalkozó. 2015-ben Magyar Györggyel megalakították a KARD (Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért) Egyesületet, aminek 2016 végéig ügyvezető alelnöke volt. 2017 tavasza óta a Változást Akaró Szavazók Pártja elnöke. A Civil Bázis támogatja, és az LMP-frakcióba ülne be.

2012 végén egy akciófilmbe illő eset miatt be a hírekbe: motoros tolvajok egy piros lámpánál kirabolták, mire ő üldözőbe vette őket, és az egyik tettes menekülés közben halálos balesetet szenvedett. Az ügy utóélete öt évig tartott a bíróságon.

Kóder György – független, LMP támogatja: MMM,

Kóder Tibor egy gyümölcstermesztő cég gazdasági munkatársa, korábban a Generali biztosítónál volt pénzügyi szakértő. Az LMP-frakcióba ülne be. Önkormányzati képviselő, tagja a Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesületnek.

Pál Gábor – Jobbik; támogatja: LMP, DK, ÚVNP

Egykori újságíróból lett 2010-től a Jobbik-frakció sajtófőnöke, majd kommunikációs tanácsadója. 2019 óta szentendrei önkormányzati képviselő.

A fideszes jelölt 2018-ban 46,11 százalékkal nyert – az ellenzék szerint ez nyerhető körzet.

Pest 4 – Vác és még 33 település

Gyurcsik Ádám – független, az LMP-frakcióba ülne be

2000-ben született Újpesten, Szokolyán nevelkedett. 21 éves, 2019-ben barista, tavaly összeíró volt a Központi Statisztikai Hivatalnál, az ELTE-n tanul kommunikációt. Saját honlapja van.

Inotay Gergely Ábel – Jobbik; támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

46 éves általános iskolai tanár Vácon, ahol 2019 óta alpolgármester. Két alapítványban is kuratóriumi tag, illetve énekkarban és színjátszókörben is tevékenykedett hosszú évekig.

Juhász Béla Róbert – ÚVNP, Momentum; támogatja: DK, Liberálisok

2010 óta Sződliget polgármestere, előtte egy évig egy egyéni vállalkozó üzletkötője volt.

A fideszes jelölt (a KDNP-s Rétvári Bence) itt 2018-ban 51,41 százalékkal nyert – meglehetősen nehéz terep ez az ellenzéknek.

Pest 5 – Dunakeszi és még 6 település

Dorosz Dávid – Párbeszéd; támogatja: LMP, MSZP, Momentum, Jobbik

35 éves jogász, 2010-től az LMP parlamenti képviselője, majd 2013-ben kivált a Párbeszéddel. A 2014-es parlamenti választáson a Pest megyei 1-es választókerületben a KDNP-s Aradszki András után második lett. 2019 és 2020 között Budapest főpolgármester-helyettese volt. 2019-ben jelent meg Az idő szorításában – Hogyan kerüljük el a globális összeomlást? című könyve, ami a klímaváltozásról és más globális kihívásokról szól.

Fekete László – ÚVNP, LMP

1983 és 2000 között a Tungsramnál dolgozott, igazgató is lett, 2000-től tíz évig a MOL Slovnaft a.s. vezérigazgató-helyettese volt, majd egy évig az Olajterv Vagyonkezelő Kft. igazgatója, majd 2014-ig az Pronergy Kft. és az MMT Zrt. társtulajdonosa. 2014 óta egyéni vállalkozó. A Kék Sárga Kék Baráti Kör lokálpatriótája és a helyi környezetvédelmi műhely tagja. Az ÚVNP/LMP-frakcióba ülne be. 61 éves.

Tonzor Péter – DK; támogatja: Liberálisok, MMM

1983 és 1995 között a MÁV-nál volt vasutas, majd három évig a Vasutasok Szakszervezeténél sajtófőnök. 1998-tól 17 évig a Vasutas Egészségpénztárnál befektetési vezető, majd az SPB Befeketetési Zrt.-nél vezető privátbankár. 1989-ben MSZP-alapító volt, majd a VI. kerületben elnökségi tag 1991-ig. 2014-ben és 2019-ben is ellenzéki önkormányzati képviselőnek indult Dunakeszin, de hiába. Az önéletrajza szerint: „Az alábbi televíziós műveltségi vetélkedőkben játszottam: Kedd 21 (1996), Cápák (2008), Honfoglaló (2018).” 65 éves.

A fideszes jelölt (Tuzson Bence) itt 2018-ban 43,27 százalékkal nyert – nyerhető a körzet. Akkor a DK-s jelölt 36,24, a jobbikos 15,45, a momentumos 3,54 százalékot kapott.

Pest 6 – Gödöllő és még 16 település

Hohn Krisztina – LMP; támogatja: Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

Az LMP-s Hohn Krisztina kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 12-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

2018 óta parlamenti képviselő az LMP-frakcióban, előtte 12 évig Mánfa polgármestere volt, miután a Pécsi Tudományegyetemen művelődésvezetőként végzett. Az Új Kezdet párt jelenlegi elnöke. A pártot Gémesi György gödöllői polgármester alapította, és már 2018-ban is az LMP-vel szövetségben indultak a választáson, ahogy 2022-ben is tervezik.

Simon Erika – DK, ÚVNP; támogatja: Liberálisok

50 éves, jogi szakokleveles közgazdász és mentálhigiénés szakember. 1996 és 2007 között informatikai cégeknél volt vezető tanácsadó, majd két évig az OGYS Consulting Kft.-nél igazgató. 2008 óta a Simeron Consulting Kft. ügyvezetője, 2012 és 2014 között a KEKKH-nél volt projektvezető. 2019 óta társadalmi megbízatású alpolgármester Szadán.

Varga Zoltán – Momentum

2008-ban az Apehnél (ma NAV) volt végrehajtó, öt évig a gödöllői polgármesteri hivatalban osztályvezető, majd rövid ideig dolgozott kormányhivatalban is, de 2014 óta ügyvédként praktizál.

A fideszes jelölt (Vécsey József László) itt 2018-ban 45,92 százalékkal nyert, de az LMP, a Jobbik és az MSZP-P jelöltjei összesen több szavazatot kaptak – az ellenzék szerint nyerhető a körzet.

Pest 7 – Vecsés és még 7 település

Farag Alexandra – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd

29 éves gyógypedagógus.

A 42 éves, CV-je szerint válófélben lévő férfi a Corvinuson végzett, civil szervezetekben aktív, itt az oldala. Azt írja, 2018-ban Magyarországon precedens értékű jogi győzelmet ért el a TASZ-szal az új gyülekezési törvény módosítása kapcsán.

A fideszes jelölt itt 2018-ban 44,82 százalékkal nyert, de a Jobbik, az LMP, a DK, a Momentum és az Együtt jelöltjei összesen több szavazatot kaptak – az ellenzék szerint nyerhető a körzet. A fideszes jelölt Szűcs Lajos volt, aki nem tudott elszámolni több 100 millióval, amit a teniszszövetség a vezetése alatt kifizetett.

Pest 8 – Szigetszentmiklós és még 9 település

Jószai Teodóra – DK; támogatja: Momentum, Liberálisok

2001 és 2011 között középiskolai tanár volt, majd a Fővárosi Csatornázási Műveknél HR-asszisztens, 2013 óta a Community – Solution Kft. ügyvezetője.

Nagy János – Jobbik; támogatja: LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

40 éves, 20 évig volt programozó, majd 2019-ben Szigetszentmiklós polgármesterévé választották. Sokat sportol, több egyesületben is megfordult, illetve zongorázni tanult, manapság hobbizenészként lép fel rendezvényeken. Aktív civil, karitatív rendezvények szervezője, magát szociálisan érzékeny típusnak írja le.

A fideszes jelölt itt 2018-ban 40,33 százalékkal nyert, az ellenzéki jelöltek együtt 55 százalék fölött voltak, úgyhogy ez nyerhető körzet.

Pest 9 – Nagykáta és még 20 település

Schmuck Erzsébet – LMP; támogatja: DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, ÚVNP, MMM

Schmuck Erzsébet, az LMP vezérszónoka felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Nincs kihívója az LMP-s parlamenti képviselőnek és a párt társelnökének, Schmuck Erzsébetnek. Főleg klímapolitikai és környezetvédelmi ügyekkel foglalkozik.

A fideszes Czerván György 2018-ban 50,25 százalékkal nyert, az ellenzék együtt sem tudta volna megszorongatni – nehéz terep ez az ellenzéknek.

Pest 10 – Monor és még 22 település

Gér Mihály – Párbeszéd; támogatja: MSZP, LMP, Momentum, Jobbik

38 éves, pszichológiát és kommunikációt végzett, 2019 óta a pilisi gyermekotthonban és óvodában/iskolában pszichológus, előtte Albertirsa önkormányzatának dolgozott. Az Összefogás Háza nevű karitatív szerveződésben igyekszik segíteni a térség rászorulóinak.

Magdics Máté – DK; támogatja: Liberálisok

42 éves, 2014 óta Monor önkormányzati képviselője, 2019 óta ott van a Pest megyei közgyűlésben, a DK választókerületi elnöke. 1996-ban szakácsként végzett, az önéletrajza szerint a munkái: 1998-tól 2000-ig a Flórián moziban pénztáros, 2003 és 2006 között a Nobilis 2003 Kft.-nél üzletvezető egy Reál Pontban, 2007 és 2009 között a zuglói vasútállomás büféjében dolgozott, mellette az Otthon Centrumban volt ingatlan-tanácsadó, 2009 óta a Padrillo-Tex Bt. cégvezetője.

A fideszes Pogácsás Tibor 2018-ban 52,61 százalékkal nyert, a jobbikos másodiknak fele ennyi szavazata sem volt – nagyon nehéz terep ez az ellenzéknek.

Pest 11 – Dabas és még 16 település

Andrejka Zombor – Momentum; támogatja: MSZP, Párbeszéd, ÚVNP

48 éves egyéni vállalkozó, előtte 8 évig szaktanácsadó volt a Bio-Fungi Kft.-nél. 2019 óta a Momentum önkormányzati képviselője Gödön, ahol 2020-ra ellenzéki belharc alakult ki.

Jánosi-Lesi Ágota – DK; támogatja: Liberálisok, Jobbik

A 47 éves művelődésszervező tavaly lett a DK választókerületi elnöke. Budapest nyüzsgése elől költözött vidékre, ahol hamar megtapasztalta a betelepülőkkel szembeni előítéletek működését – mesélte el a Klubrádióban.

Munkái: stúdiómunkatárs a budapesti Skála nagyáruházban (1996-1997), majd négy évig korrektor, aztán hat évig újságíró-szerkesztő a Táncmámor Magazinnál, 2006 és 2010 között titkársági referens az Oktatási és Kulturális Minisztériumban, 2014-ben, majd 2017-ben és 2018-ban terminálkezelő a Tóalmás Bt.-nél, 2014-ben pedagógiai asszisztens egy tóalmási általános iskolában, 2016-ban a Protocall Kft.-nél telefonos ügyfélszolgálati munkatárs, 2018-ban pedig a Magyar Országgyűlés Hivatalában asszisztens.

Itt a fideszes Pánczél Károly 2018-ban 50,94 százalékkal nyert – nehéz terep lesz ez az ellenzéknek.

Pest 12 – Cegléd és még 9 település

László Ferenc – MSZP; támogatja: Párbeszéd

46 éves, szociális munkásként végzett. 1998 óta Nagykőrös önkormányzati képviselője, 2002 és 2012 a Pest Megyei Közgyűlés tagja, 2002-től az MSZP nagykőrösi elnöke, 2004 és 2012 között az MSZP választókerületi elnöke és Pest megyei alelnöke.

Sipos Mihály – független, LMP

Agrármérnök, évekig tanított a Szent István Egyetemen és szakközépiskolában is, 2000 és 2005 között a GAK Kht. termelési igazgatója volt, 2019 óta őstermelő a Tulipános Tanya családi önellátó gazdaságban. A Fenntartható visszafejlődés Youtube-csatornán propagálja a tanyasi életet. Az LMP-frakcióba ülne be.

Zágráb Nándor – Jobbik; támogatja: Momentum, LMP, DK, ÚVNP, MMM

A CV-je szerint már a rendszerváltozás idején részt vett ellenzéki mozgalmak szervezésében, de utána eltávolodott a politikától, vállalkozni kezdett. Ügyvezető volt a Franchise Systems Bulgaria OOD.-nál (2006-2015), a Brainturbo OOD.-nél (2012-2019) és a Peron-Süti Kft.-nél (2010-2020).

1998 óta önkormányzati képviselő Nagykőrösön, 2002-ig a Fidesz színeiben volt, de akkor kilépett. Ekkor kezdett foglalkozni a villany nélküli tanyák árammal való ellátásával, „amit Oláhné („lgazmondó”) Marika segítségével 10 év alatt, a TanyaVilág Egyesület keretében megvalósítottunk, az érintett nagykőrösi tanyák esetében”– írja.

2003-ban részt vett a Jobbik alakuló kongresszusán, 2006-ban a párt országgyűlési képviselőjelöltje volt. 2006 végén felhagyott a pártpolitizálással, és megalapította a Jobb Nagykőrösért Egyesületet, ennek a színeiben minden választási ciklusban önkormányzati képviselő volt.

2017-ben visszatért a Jobbikba, 2019-ben polgármesterjelölt volt, 2020 óta Jakab Péter személyi asszisztense.

A fideszes jelölt (Földi László) 2018-ban itt 51,64 százalékkal nyert – nehéz körzet ez az ellenzéknek.

Az előválasztásra készülő egyéni választókerületekről szóló összeállításaink itt találhatók.