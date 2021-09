Itt az előválasztási vitasorozat pontos menetrendje

Szeptember 6. hétfőtől, három héten át, összesen 32 előválasztási vitát közvetít online a Partizán és a 444. A vitákat élőben követhetitek a Partizán Youtube-csatornáján, a 444 Facebook-oldalán, az elovalasztas22.hu vagy a hamarosan induló 444.hu/partizan oldalakon, a legjobb pillanatokat és összefoglalókat pedig megtaláljátok a Reggel 4! napindító hírlevélben.

Az ellenzéki pártok helyi jelöltjei 32 egyéni választókerületben Gulyás Márton moderálása mellett vitatkoznak a legfontosabb helyi és országos ügyekről. A következő három hétben minden hétfőtől szombatig, délután ötkor és este hétkor kezdődik az élő közvetítés. Az első és a harmadik héten vidéki választókerületekből közvetítünk, a második héten a budapesti vitákat adjuk.

A viták online élőben közvetítjük, de többet közülük a helyszínen is lehet követni, erről itt találtok pontos információkat.

Baranya 1 – Pécs

Kik? - Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) vs Nemes Balázs (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 24. 17:00

Baranya 2 – Pécs

Kik? - dr. Keresztes László Lóránt (LMP) vs. Dr. Szakács László (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 24. 19:00

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 - Miskolc

Kik? - Csabalik Zsuzsanna (LMP) vs dr. Simon Gábor (MSZP) vs Szilágyi Szabolcs (Jobbik)

Mikor? - 2021. szeptember 25. 17:00

Borsod-Abaúj-Zemplén 2 - Miskolc

Kik? - Hegedűs Andrea (DK) vs dr. Varga László (MSZP)

Mikor? - 2021. szeptember 25. 19:00

Budapest 1 - Belváros

Kik? - Csárdi Antal (LMP) vs Gelencsér Ferenc (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 15. 17:00

Budapest 14 - Rákosmente

Kik? - Lukoczki Károly (MSZP) vs Szilágyi György (Jobbik)

Mikor? - 2021. szeptember 14. 17:00

Budapest 17 - Csepel-Soroksár

Kik? - Komjáthi Imre (MSZP) vs Szabó Szabolcs (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 17. 17:00

Budapest 18 - Budafok

Kik? - Molnár Gyula (DK) vs Tóth Endre (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 16. 16:00

Budapest 2 - Újbuda

Kik? - Gy. Németh Erzsébet (DK) vs Orosz Anna (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 17. 19:00

Budapest 3 - Hegyvidék

Kik? - Hajnal Miklós (Momentum) vs Dr. Komáromi Zoltán (DK) vs Visi Piroska (ÚVNP/LMP)

Mikor? - 2021. szeptember 13. 17:00

Budapest 4 - Rózsadomb

Kik? - Kálmán Olga (DK) vs Szalai Krisztina (Párbeszéd) vs Tordai Bence (Párbeszéd)

Mikor? - 2021. szeptember 16. 20:00

Budapest 5 - Erzsébetváros-Terézváros

Kik? - dr. Beleznay Zsuzsanna (Jobbik) vs dr. Oláh Lajos (DK) vs Tompos Márton (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 14. 19:00Budapest 6 - Józsefváros-Ferencváros

Budapest 6 - Józsefváros-Ferencváros

Kik? - Csordás Anett (Momentum) vs Demeter Márta (Jobbik) vs Jámbor András (Párbeszéd) vs Manhalter Dániel (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 15. 19:00

Budapest 8 - Zugló

Kik? - Hadházy Ákos (Momentum) vs Tóth Csaba (MSZP)

Mikor? - 2021. szeptember 13. 19:00

Budapest 9 - Kőbánya-Kispest

Kik? - Arató Gergely (DK) vs Burány Sándor (Párbeszéd) vs Paróczai Anikó (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 16. 18:00

Békés 3 - Gulya

Kik? - Leel-Őssy Gábor (DK) vs Mikóné Hirth Beáta (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 22. 17:00

Békés 4 - Orosháza

Kik? - Sebők Éva (Momentum) vs dr. Szabó Ervin (Jobbik) vs dr. Szelényi Zoltán (MSZP)

Mikor? - 2021. szeptember 22. 19:00

Csongrád 1 - Szeged

Kik? - Dr. Binszki József (DK) vs Szabó Sándor (MSZP) vs Törőcsik Károly Konrád (ÚVNP/LMP)

Mikor? - 2021. szeptember 20. 17:00

Csongrád 2 - Szeged

Kik? - dr. Bellányi Balázs (ÚVNP/LMP) vs Mihálik Edvin Máté (Momentum) vs Tóth Péter (Jobbik) vs Tóth Szabolcs (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 20. 19:00

Csongrád 4 - Hódmezővásárhely

Kik? - Márki-Zay Péter (ÚVNP/Párbeszéd) vs Mucsi Tamás (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 21. 17:00

Fejér 1 - Székesfehérvár

Kik? - Barlabás András (Momentum) vs dr. Márton Roland (MSZP) vs Ráczné Földi Judit (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 11. 19:00

Győr-Moson-Sopron 1 - Győr

Kik? - Jancsó Zita (DK) vs Pollreisz Balázs (MSZP) vs Rehó Tibor (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 23. 19:00

Hajdú-Bihar 1 - Debrecen

Kik? - dr. Fábián István (Párbeszéd) vs Illés-Rácz Mariann (Jobbik) vs dr. Pálinkás József (ÚVNP/Jobbik) vs Szabó Bence (Momentum) vs Varga Zoltán (DK)

Mikor? - 2021. Szeptember 07. 17:00

Hajdú-Bihar 2 - Debrecen

Kik? - Fülep Olivér (Jobbik) vs Mándi László (Momentum) vs Vaszkó Imre (DK)

Mikor? - 2021. Szeptember 07. 19:00

Heves 1 - Eger

Kik? - Berecz Mátyás (DK) vs Jánosi Zoltán (Momentum)

Mikor? - 2021. szeptember 08. 17:00

Komárom 1 - Tatabánya

Kik? - dr. Gurmai Zita (MSZP) vs dr. Konczer Erik (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 23. 17:00

Nógrád 1 - Salgótarján

Kik? - Dömsödi Gábor (ÚVNP/Jobbik) vs Godó Beatrix (DK) vsHorváth Ferenc (Momentum)

Mikor? - 2021. Szeptember 08. 19:00

Pest 1 - Érd

Kik? - Dr. Bősz Anett (DK) vs Ollero Marco (Momentum) vs Tetlák Örs (LMP)

Mikor? - 2021. szeptember 11. 17:00

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 - Nyíregyháza

Kik? - dr. Csipkés József (Momentum) vs Lengyel Máté (Jobbik) vs Mike András (MSZP)

Mikor? - 2021. szeptember 09. 17:00

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 - Nyíregyháza

Kik? - Aranyos Gábor (MSZP) vs dr. Gyüre Csaba (Jobbik) vs dr. Kiss Krisztián (ÚVNP/LMP)

Mikor? - 2021. szeptember 09. 19:00

Vas 1 - Szombathely

Kik? - dr. Czeglédy Csaba (DK) vs Koczka Tibor (ÚVNP/DK) vs Ungár Péter (LMP)

Mikor? - 2021. szeptember 06. 19:00

Zala 3 - Nagykanizsa

Kik? - Berta Krisztián (Jobbik) vs Horváth Jácint (DK)

Mikor? - 2021. szeptember 06. 17:00

(Ezt a posztot Lénárd Lili állította össze.)