Péntekre már kiürülnek az Izlandi munkahelyek

Hamarosan négynaposra rövidül a munkahét Izlandon, ahol első lépésként a heti munkaidőt 36 órásra csökkentették. Péntek délután a legtöbb munkahely már üres. Mindez nem jelenti azt, hogy a teljesítmény is csökkent. Ahogy egy kutatás is bizonyította, ugyanannyi munkát tudnak elvégezni az emberek négy nap alatt is, mint amennyit eddig öt nap alatt produkáltak. Erről szól a Deutsche Welle riportja.

Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.