A kormány ismét meghosszabbítja a migrációs válsághelyzetet

A magyar határon érzékelhető egyre növekvő migrációs nyomás és az afganisztáni események miatt várható újabb migrációs hullám miatt a kormány fél évvel ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben.

A válsághelyzet 2016 márciusa óta áll fenn, legutóbb februárban hosszabbították meg, szeptember hetedikéig.

A mostani közelményben azt írják, hogy „az utóbbi hetekben az Európa felé irányuló bevándorlás mind a tengeren, mind a szárazföldön újabb erőre kapott, a magyar határszakaszokon is jelentősen megnőtt az illegális határátlépési kísérletek száma”. A tájékoztatás szerint idén már több mint 60 ezer bevándorlót fogtak el a magyar határon, az utóbbi időszakban pedig átlagosan napi 300 illegális bevándorlót tartóztatnak fel a magyar rendőrök.

„A balkáni útvonalon rekedt migránsok egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba és rendszeresen rátámadnak a határt védő rendőrökre. Idén már egy tucat alagutat tártak fel a határnál és az elfogott embercsempészek száma is háromszorosára emelkedett egy év alatt.”

A kormány szerint „a világjárvány miatti gazdasági problémák és az afganisztáni események újabb migrációs hullámot indítanak el, amely az iszlám szélsőségesek számára is újabb lehetőség eljutni Európa belsejébe”.

A kormány közleménye ezután áttér a sorosozós-brüsszelezős részre:

„Aggasztó, hogy a brüsszeli és baloldali bevándorláspárti erők a mostani eseményeket is arra akarják felhasználni, hogy véghez vigyék a Soros-tervet, Európából bevándorlókontinenst akarnak csinálni, ehhez ismét megpróbálják ráerőltetni a betelepítési kvótát az uniós tagállamokra és újra növelik a nyomást a magyar bevándorláspolitikára. A most lezárult nemzeti konzultációban a kormány ezért is kérte ki ismételten a magyar emberek véleményét a migrációról.”

Zárásul pedig elhangzik a gyakran ismételt kormányzati kommunikációs panel, hogy a magyar baloldal mennyire bevándorláspárti, de a migrációs tervüket szándékosan titkolják, viszont a nemzeti kormány nem hagyja majd, hogy bevándorló országot csináljanak Magyarországból.