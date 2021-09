Azért a víz az úr

Jó reggelt! Napos idő lesz ma, 21-26 fokkal.

KI VESZI BE PESTET?

Hatalmas verseny lesz a legnépesebb megyéért. Pest megyében, ahol a kerületek több mint fele nyerhető, több parlamenti képviselő is elindul, ahogy Jakab Péter asszisztense és Dorosz Dávid is. Szél Bernadett pedig már legutóbb is majdnem nyert Budakeszin. Megyénként bemutatjuk, hogy kik indulnának a szeptemberi ellenzéki előválasztáson. Az induláshoz szükséges ajánló aláírásokat szeptember 6-ig gyűjthetik a jelöltek, aztán három héten át összesen 32 előválasztási vitát közvetít online a Partizán és a 444. Itt a vitasorozat pontos menetrendje.



A határidő közeledtével lassan körvonalazódik, hogy alakul majd a miniszterelnök-jelöltek előválasztási versenye. A Jobbik jelöltje, Jakab Péter csütörtökön leadta a 31800 ajánlást, amit összegyűjtött a minimum-követelmény húszezerhez képest.

COVID-21

Egy férfit beoltanak a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina harmadik adagjával a sajószentpéteri Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményben 2021. augusztus 31-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Részletes adatokat kért, és meglepetésre részletes adatokat kapott egy olvasónk az Országos Kórházi Főigazgatóságtól arról, hogy a koronavírus elleni vakcinával oltottak hány százaléka betegedett meg, került kórházba és hunyt el.

Olvasónk közérdekű adatigénylést nyújtott be július 18-án a főigazgatóságra. A válaszadási határidőt egyszer ugyan kitolták, végül augusztus 31-én kapott egy sok adatot tartalmazó táblázatot. Ami új a statisztikában, hogy tartalmaz életkori bontást. Erről eddig nem volt publikus adat, pedig fontos szempont. És egyértelműen látszik is, hogy az oltások hatékonysága valamennyire gyengül az idősebbeknél. A gyengülő hatékonyságú oltás viszont még mindig jobb, mint a semmilyen oltás, a deltával betörő negyedik hullám ugyanis leginkább az oltatlanokat fenyegeti.

Végre számokban is megfoghatóvá vált, hogyan szenvednek azok is a másfél éve tartó koronavírus-járvány miatt, akik nem betegedtek meg súlyosan a fertőzéstől, hanem más egészségügyi ellátásra lenne szükségük. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közölte: míg a járvány előtt mintegy 25 ezer ember várt kórházi beavatkozásra, mostanra ez a szám 41 ezer fölé nőtt. Csak a harmadik hullám vége, azaz 2021. május eleje óta 9 ezerrel nőtt a műtétre várók száma. Az ügyeleti díjrendszer átalakításával és extra finanszírozással kurtítanák a várólistákat.

Elég volt mára a Covid-stresszből? Irány egy múzeum!

VÍZ, VÍZ, VÍZ

Meddig bírja még a Balaton élővilága a turizmust, az építkezéseket, a természetrombolást és a klímaváltozást? Többek közt erről is szól a 444 nyomtatott magazinjának legújabb száma, a 4. Makró. Egy a lapszámhoz készült videóinterjúban Tóth Viktor ökológussal, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk arról, milyen jövő vár a Balatonra és ránk a Balaton mellet.

Több mint egyméteres vízszintemelkedés veszélyeztetheti Velencét és térségét a következő évtizedekben egy kutatás szerint. A velencei áradások egyre súlyosabb problémát jelentettek az elmúlt években, 2019 novemberében az elmúlt ötven év legmagasabb árvize elöntötte az UNESCO világörökségek közé tartozó lagúnaváros nagy részét. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a tenger szintjének növekedését sürgősen figyelembe kell venni Velence várostervezésében.

Az Atlanti-óceán melegedése a kihalás felé sodorja az északi simabálnákat: az egyre apadó táplálékforrások miatt a súlyosan veszélyeztetett tengeri emlősök szaporodási rátája csökken, és kénytelenek elhagyni hagyományos és védett természetes élőhelyeiket, aminek következtében nagyobb eséllyel pusztulnak el a hajókkal való ütközésben és gabalyodnak halászfelszerelésekbe.

Legalább tizennégyen meghaltak az áradások miatt New Yorkban és New Jerseyben, miután a régiót elérte a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Ida. Bill de Blasio New York-i polgármester úgy fogalmazott, soha nem látott vihar tombol New Yorkban, ahol a „brutális áradások” miatt „veszélyes körülmények” vannak az utakon. Mostanra szinte a teljes New York-i metróhálózatot is lezárták, miután a víz az aluljárókba is hamar betört.

ELNÉZÉST, INKÁBB MÉGSEM

Tálib-ellenes felkelők hadgyakorlatoznak a Pandzsir-völgyben 2021 szeptember elején Fotó: AHMAD SAHEL ARMAN/AFP

Korábbi ígérete ellenére Tádzsikisztán mégsem tud befogadni százezer afgánt. Ramazon Rahimzoda belügyminiszter csütörtökön azt mondta, a nemzetközi közösség segítségét kérték a befogadóközpontok kialakításához, de "húsz év alatt egyetlen nemzetközi szervezet sem nyújtott gyakorlati segítséget ahhoz, hogy kiépíthessék a szükséges infrastruktúrát a menedékkérők befogadására.

Lengyelország ugyan fogadott be afgán menekülteket, egy a varsói menekülttáborban várakozó család azonban nagyon megjárta, hogy a túl kicsi tábori fejadag mellé egy kis gombát gyűjtöttek az erdőben. Ötéves fiúk mérges gombát evett, és olyan súlyos agykárosodást szenvedett, hogy már nem sikerült megmenteni az életét.

Afganisztánban közben összecsapások robbantak ki a Pandzssír-völgyben, az ország utolsó olyan részén, amit még nem a tálibok uralnak. A tálib vezetés csütörtökön már előre jelezte, hogy műveleteket indítanak majd itt, miután sikertelenül próbáltak kiegyezni a völgyet uraló Ahmed Maszúddal, a legendás tálib-ellenes mudzsahedin parancsnok, Ahmed Sah Maszúd fiával.

További külföldi hírek:

ILLÚZIÓK NÉLKÜL

Miért és hogyan rúgták ki az alapítót Ungár Péter és Gerényi Gábor lapjától? Erről kérdeztük Bukovics Martint, az Azonnali távozó főszerkesztőjét kérdeztük szerdai kirúgásának okáról. Ennek hírét magán az Azonnalin írta meg Bakó Bea, a lap másik, anyai szabadságát töltő alapító főszerkesztője. Ebben arra célzott, hogy a lépésnek politikai okai lehettek, mondván, „meglehetősen gyanús, hogy egy előválasztási kampány alatt, egy választási kampány küszöbén rúgják ki a főszerkesztőt”. Bukovics a 444 kérdésére egyfelől azt mondta, hogy Ungár és Gerényi részéről korábban sosem tapasztalt politikai jellegű beavatkozást, de arra a kérdésre, hogy a kirúgásában szerinte szerepet játszhatott-e a politika, azt felelte: „Nem tudom, de illúzióim sincsenek.”

ISKOLAKEZDÉS

TROLLTARTÓ

2021-re persze már mindenki körberöhögné azokat, akik bármiféle techno-optimizmussal állnának az internet társadalmi hatásaihoz. Sőt, egyre inkább úgy tekintünk az online terekre, mint amelyek még ártatlan, légynek ártani is képtelen kismamákból és nagypapákból is képesek kihozni a másokat anyjába küldő, vagy akár veréssel és halállal fenyegető szörnyetegeket. A dániai Aarhus egyetem kutatóinak most megjelent tanulmánya szerint viszont azért ennyire nem tragikus a helyzet, ugyanis, mondhatni aki online seggfej, az valószínűleg offline is az, csak ott nem ér el annyi embert. Vagyis az internet nem trollokká teszi az embereket, csak láthatóbbá teszi a trollokat. A tanulmány egyik magyar szerzőjével, Bor Alexanderrel beszélgettünk arról, hogy miért lesznek emberek agresszívek online, és hogy a kutatás eredményei alapján mit lehetne tenni, hogy élhető hellyé tegyük az internetet.

TÉVÉ

Fotó: Netflix

A cancel culture-t akarta szórakoztatóan bemutatni, de irodalomprofesszorok szerelmi vergődése lett belőle - Megnéztük a Netflixen futó The Chair/A tanszékvezető című sorozat és arra jutottunk, mélyebben egyáltalán nem érinti azokat a problémákat, amik elvileg a sztori alapját adják, vagyis a cancel culture-t, a politikai korrektséget, a rasszizmust, az amerikai egyetemi oktatás problémáit, a szexuális zaklatást, a generációs szakadékokat vagy a nők helyzetét.

12 havi felfüggesztett börtönre ítéltek egy népszerű elefántcsontparti tévést, aki az ítélet szerint élő tévéadásban népszerűsítette a nemi erőszakot.

A kínai állami médiahatóság friss utasítása szerint a kínai kormány letiltotta a tévéképernyőkről a "nőies" külsejű férfiakat, akik a határozat szerint még a rádiókban sem léphetnek fel.

SPORT

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Rasszista bekiabálások miatt vizsgálatot kér a magyar szurkolók ellen az angol szövetség. A négygólos vereséggel záruló magyar-angol meccsen a magyar szurkolók többségének semmi köze nem volt az angol játékosok elleni inzultusokhoz, de ez nem kell, hogy meghassa a FIFA-t.