Több egyházban is gyakran éri szexuális zaklatás a gyerekeket – állapította meg egy brit bizottság

Több egyházban, szektában és vallási csoportban is előfordul, hogy a közösség tagjai zaklatnak gyerekeket, amire az egyházak, felekezettől függetlenül általában a nyilvánosság kizárásával, az áldozatok hibáztatásával és az ügy elkenésével reagálnak - erre jutott a gyerekek szexuális zaklatását vizsgáló független brit bizottság nemrég megjelent jelentésében.

A független vizsgálóbizottság (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, IICSA) 38 angliai és walesi egyháznál vizsgálta meg, milyen gyermekvédelmi intézkedéseik vannak, és hogyan reagálnak, ha az egyház tagjait éri gyermekbántalmazás vádja. A jelentés szerint a bizottság "példátlan mulasztásokat" talált több szervezetnél is. Ezt a jelentés készítői azért is tartják különösen megbotránkoztatónak, mert minden vallásos felekezet azt hirdeti, hogy ő tudja igazán megkülönböztetni a jó tetteket a rosszaktól, ehhez képest nagyon hasonló, minden vallás szerint bűnnek számító eseteket kennek el a vallási közösségek.

A jelentésben szerepelő esetekben zsidó és muszlim közösségek, a metodista egyház és a Jehova tanúi körében elkövetett, gyerekek elleni szexuális bűncselekmények is szerepelnek, amelyeket a közösség tagja vagy az egyház képviselője követett el. A vizsgálóbizottság szerint felekezettől függetlenül sok egyházra és közösségre jellemző, hogy szervezeti vagy kulturális akadályokat állítanak az esetek jelentése elé, bizalmatlanok az egyháztól független, külső szervezetekkel szemben, és a molesztálási ügyek során jobban aggódnak az egyház és tagjai jó hírneve miatt, mint az áldozatok miatt. Hogy a magyar katolikus egyház hogyan kezeli az ilyen eseteket, arról Urfi Péter írt cikksorozatot a 444-en.

A jelentésre a brit metodista egyház, a brit muszlim közösség országos szervezete és a Jehova Tanúi is reagáltak, mondván, hogy mindent meg fognak tenni a gyerekek védelme érdekében. (Guardian)