Kirúgták a pénzintézettől, ezért 21 gigabájt adatot törölt a céges szerverről az amerikai nő

Tíz év börtön és pénzbírság várhat arra a 35 éves amerikai nőre, 21 gigabájt adatot törölt volt munkahelye céges szerveréről, miután kirúgták. A nő keddi tárgyalásán bűnösnek vallotta magát.

Juliana Barile részmunkaidőben, otthonról dolgozott egy pénzintézetnek, 2021 májusában rúgták ki. Egy alkalmazott megkérte a cég informatikai osztályát, hogy vonják meg a nő hozzáférését a vállalati rendszerhez, de ez valamiért nem ment át.

Erre két nappal később Barile is rájött, bejelentkezett a pénzintézet rendszerébe, és 40 perc alatt 20 433 fájlt és 3478 könyvtárat, összesen több mint 21 gigabájtnyi adatot törölt. A nő többek közt jelzáloghitelekkel kapcsolatos igényléseket is megsemmisített, így nem csak a volt munkáltatójának, de az ügyfeleknek is kárt okozott.

Azután bukott le, hogy egy barátjának sms-ben dicsekedett a tetteiről.

A bírósági dokumentumok szerint szerint a pénzintézetnek 10 000 dollárt (nagyjából 2,9 millió forintot) kellett kifizetnie, hogy helyreállítsa a törölt adatokat, mert csak egy részükhöz tartozott biztonsági mentés. (The Register via hvg.hu)