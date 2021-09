Meghátrálásra kényszerítették a tálibokat a Pandzssír védői, állítják a Pandzssír védői

Súlyos veszteségeket szenvedtek és meghátrálásra kényszerültek Pandzssír-völgynél az Afganisztán szinte teljes területét ellenőrző tálibok - közölték a területet uraló ellenállók az orosz TASZSZ hírügynökséggel. A Nemzeti Ellenállási Fronthoz közel álló forrás szerint a tálibok több fronton is visszavonulásra kényszerültek.

Csütörtök este és az éjszaka folyamán a tálibok megpróbáltak betörni Pandzssírba. Nyugatról az Andarab-völgyön és a Baglan tartománybeli Pule Hiszar körzeten keresztül próbáltak meg eljutni a Havak-hágóig, valamint dél felől a Gulbahar körzeten át.

A tálibok támadása mindenhol összeomlott, visszavonulásra kényszerültek, súlyos veszteségeket szenvedve - mondta az orosz hírügynökséget telefonon tájékoztató forrás. Tagadta, hogy a táliboknak sikerült elfoglalniuk több körzetet és négy ellenőrzőpontot a tartományban.

Ellenállók a Pandzssír-völgyben. Fotó: AHMAD SAHEL ARMAN/AFP

"A tálibok nem mondanak igazat. Több irányból akarják elfoglalni Pandzssírt, de nem jártak sikerrel, és nem is tudnak elfoglalni semmit, sem ellenőrzőpont, végképp nem teljes körzetet" - tette hozzá a pandzssíri forrás. Tagadta azokat a tálib jelentéseket is, amelyek szerint az ellenállók 31 harcost, köztük parancsnokokat vesztettek. "Ez is dezinformáció, egy kísérlet arra, hogy megfélemlítsék a népünket. De nem fognak sikerrel járni" - hangoztatta. Arról is beszámolt, hogy fegyvereket zsákmányoltak a táliboktól, és számos harcosukat foglyul ejtették. "Jelenleg stabil a helyzet az ostromlott Pandzssírban".

Fahim Dasti, a milícia szóvivője csütörtökön a TASZSZ-nek azt mondta, hogy az ellenállás elkötelezett a békés rendezés iránt, de felkészült arra, hogy a radikálisok háborút robbantanak ki. Hozzátette, a tálibok az elmúlt két nap harcaiban már mintegy 350 embert vesztettek, és további 35 harcosukat ejtették fogságba.

Az Afganisztánban augusztus közepén ismét hatalomra került tálibok az összes tartományt ellenőrzésük alá vonták, kivéve Pandzssírt, de erre a területre az 1996-tól 2001-ig tartó uralmuk alatt sem tudták kiterjeszteni a hatalmat. Ez főleg annak tudható be, hogy a tartomány nehezen megközelíthető hegyvidéki völgyben terül el, amelynek szűk bejárata könnyen védhető.

A főleg tádzsikok lakta Pandzssír-völgy a szovjetellenes ellenállásnak is komoly bázisa volt, és feltételezések szerint az elmúlt hetekben több ezer tálib-ellenes harcos menekülhetett ide. A völgyet Ahmed Maszúd hadúr ellenőrzi, az apja, Ahmed Sah Maszúd a szovjetek, majd a tálibok ellen is sikeresen védte a területet a nyolcvanas, illetve a kilencvenes években. (MTI)