Most ingyen megnézheted, írtak-e rólad az újságok!

Az Arcanum nyílt napot tart, most megnézheted, írtak-e rólad valaha az újságok!

A Könyvhét ideje alatt előfizetés nélkül kutathatsz 250 év híreiben.

A Vörösmarty téren szeptember 2-5-ig tart az idei Könyvhét, ahol az Arcanum csapatával is találkozhatsz. Ebből az alkalomból a két hatalmas adatbázis, az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) és a Szakkiadók Társulása (SZAKTÁRS) vasárnapig ingyen elérhető mindenkinek.

Miért egyedülálló lehetőség az ADT használata?

Az ADT Magyarország legnagyobb sajtóadatbázisa, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 250 évben, a magyar nyelven valaha megjelent újságok és dokumentumok néhány kattintással elérhetők. Ez több mint 30 millió oldalt jelent, ahol szabadon nézelődhetsz, és le is töltheted az oldalakat, amelyeket szövegként könnyen megszerkeszthetsz, nem kell a képformátummal bajlódni.

Az Arcanum adatbázisát otthonról, a saját számítógépeden lapozhatod végig, nem kell a könyvtárban napokig üldögélned, hogy megtaláld, amire szükséged van. Annak, aki családfát kutat vagy a felmenőit szeretné jobban megismerni, szakdolgozatot, tanulmányt ír, az ADT igazi aranybánya.

Rákereshetsz konkrét lapszámokra, nevekre, helyszínekre, eseményekre. Érdemes használni az összetett keresőt, a találatokat pedig évszámok vagy források szerint lehet tovább szűkíteni.

Az ADT keresőjét ide kattintva tudod kipróbálni, most a letöltés is ingyenes!

A világ legidősebb embere, aki még unokáját is túlélte

Az ADT bármilyen témában kimerítő adatokkal szolgál, például megtudhatod, kit tartanak minden idők legtovább élt emberének. Jeanne Calment összesen 122 évet, 5 hónapot és 14 napot élt. Az újságok sokat foglalkoztak a franciaországi Arles-ban élő idős hölggyel, miután a 110. évében is kiváló egészségnek örvendett. A vele készült interjúkból kiderült, hogy szerette a csokoládét, a hétköznapi vörösborokat, és persze cigarettázott. Aktív életet élt, 85 évesen vívni tanult, százévesen pedig még biciklivel járt. Gyerekét, férjét, unokáját is túlélte. A valóság azonban kíméletlen, nemrég kiderült, mi az igazság az idős hölgy korával kapcsolatban. Ide kattintva kiderülnek a részletek.

Székely Hírmondó, 2008. 10. 12

Az első tévébemondók története

Ma már nem is létezik ez a műfaj, valaha viszont a tévébemondók igazi sztárok voltak. Az ADT-ben keresgélve érdekes részleteket találunk az akkori újságokban. A húszéves Takács Marika például így mesél pályája indulásáról a Magyar Ifjúság 1958. december 20-i számában: "Az érettségi után megpróbálkoztam a Színművészeti Főiskolával. Nem sikerült. Aztán kértem a felvételemet a bölcsészkarra. Ez sem sikerült! Nagyon letörtem, s szentül meg voltam győződve, hogy az életben nekem már semmi nem fog sikerülni... Egy ideig otthon búslakodtam, aztán elmentem az Óra és Ékszer Vállalathoz bolti kiszolgálónak. Amikor tavaly nyáron a televízió bemondónőket keresett, én is jelentkeztem./.../ Felvettek./.../ Az első adásom próbáin olyan nagyon meg voltam ijedve, hogy a rendező tanácstalanul állt, és nem tudta, hogy mit kezdjen velem." Rajta kívül még hárman voltak ebben a kivételezett pozícióban, történetükről további adalék ide kattintva olvasható.

Film Színház Muzsika, 1969. 08. 21.

A magyar labdarúgás egykori, nehéz napjai

Az első Európa Bajnokságot 1960-ban rendezték. Még csak 17 ország jelentkezett rá. Nem voltak csoportmérkőzések a selejtezőben sem. A csapatokat összesorsolták, és oda-visszavágón dőlt el, ki jut tovább. Magyarország már az első fordulóban a legnehezebb ellenfelet kapta, Európa akkor legjobb csapatát, a Szovjetuniót, amelyik aztán meg is nyerte a bajnokságot. További részletek a labdarúgó-Európa-Bajnokságok hőskorából itt találhatók.

Képes Sport, 1958. 09. 30.

Miért hasznos adatbázis a SZAKTÁRS?

A Szakkiadók Társulása (SZAKTÁRS) a legfontosabb magyar könyvkiadók műveit tartalmazza. Olyan szakkönyveket, melyeket bárhonnan elérhetsz, és bármikor letölthetsz.

Az adatbázist azzal a céllal hozta létre az Arcanum, hogy a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók termékeit könnyen kereshető és átlátható felületen adja közre. Összesen 17 kiadó csatlakozott eddig az oldalhoz, közülük tízet lehet most magánszemélyként kipróbálni és előfizetni. (A főoldalon ezek Előfizethető címkével szerepelnek, a többi kiadó tartalmait csak intézményeken keresztül, távoli használattal lehet letölteni.)

A szolgáltatás előnye, hogy egyszerre több kiadó könyveiben kereshetünk, akár egyetlen szó alapján is. A találati listában pedig évszám, kategória és illusztráció szerint is lehet szűkíteni, így hatékonyan juthatunk el a keresett tartalomhoz. Érdemes most kipróbálni, és az ingyenes időszakban megismerkedni a használatával.

A SZAKTÁRS oldalán itt tudsz körülnézni, az alábbi kiadók műveit ingyenesen letöltheted!

Magánszemélyek által most előfizethető kiadók

Attraktor Kiadó

Balassi Kiadó

Kortárs Kiadó

Kronosz Kiadó

Mentor Könyvek Kiadó

Múlt és Jövő Kiadó

Szaktudás Kiadó Ház

Szent István Társulat

Tinta Könyvkiadó

TIT Gondolat Kiadó

Az Arcanum munkatársainál bármely szolgáltatásra előfizethetsz

Az Arcanum a Könyvhét idején az 57-es standnál várja az érdeklődőket, a cég munkatársai megválaszolnak minden kérdést, meghallgatják a felhasználók véleményét, ötleteit.

A szolgáltatásokra 30-50 százalékos kedvezménnyel lehet a helyszínen, készpénzben előfizetni.

Az esemény Facebook oldalán további információk találhatók.