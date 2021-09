Rókával, kerékpárral, kérészekkel megy itt a kampány

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Jász-Nagykun-Szolnok megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy melyik pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45 százalék alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50 százalék felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

A megye négy körzetéből kettőben 2018-ban 50 százalék feletti eredménnyel nyert a Fidesz, de az önkormányzati választások eredményei már több helyen is azt mutatták, hogy az összefogással megszorongatható a kormánypárt. Azóta az egyik fideszes képviselő ellen már vádat is emeltek korrupció miatt.

Jász-Nagykun-Szolnok 1. - Szolnok és 13 település

2018-ban ezt a körzetet a fideszes Kállai Mária 42,09 százalékkal tudta hozni, miközben indult külön jobbikos, MSZP-s, LMP-s és momentumos jelölt is, akik összesen a szavazatok 55,41 százalékát kapták meg. Szóval még úgy is lett volna tartaléka az ellenzéki összefogásnak, ha esetleg nem mindenki szavazott volna át egy másik párt jelöltjére. Ráadásul a 2019-es önkormányzati választáson az ellenzék polgármester-jelöltje csak 252 szavazattal kapott kevesebbet, mint a Fideszé, és a testületben az ellenzék került többségbe. Nem meglepő, hogy a nyerhető körzetben hárman is indulnak az előválasztáson.

Kármán Irén - Momentum

A jogász végzettségű Kármán Irén neve lehet a legismertebb a megyei jelöltek közül, hiszen hosszú időn át újságíróként és dokumentumfilmesként dolgozott. Sokat foglalkozott az olajmaffiával, közben közeli kapcsolatba került Portik Tamással is. 2007-ben ismeretlenek elrabolták és összeverték, majd összekötözve dobták ki a rakparton. Az elkövetőket azóta sem kapták el. Az utóbbi években jogtanácsosként dolgozott a Tiszaföldvár-Martfű Ipartestületben. A jelölti bemutatkozójában azt ígérte: „Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy a korrupciót felszámoljuk, és az adóforintok oda kerüljenek, ahová valók: az emberekhez, az iskolákba, a kórházakba.”

Tóth Áron - LMP

A 27 éves, politológus végzettségű Tóth koordinátorként dolgozik az LMP parlamenti frakciója mellett. Az LMP honlapján található bemutatkozó szerint „lelkiismerete azt diktálja, hogy mindig a kis emberek mellé álljon a nagyurakkal szemben”.

Sziráki Pál - DK; támogatja: Jobbik, Mindenki Magyarországa Mozgalom

A DK jelöltje a Belorusz Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát a 70-es évek végén. Korábban a Jászkun Volán Zrt. vezérigazgatója volt, jelenleg a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának elnöke. A pártja honlapjára feltöltött bemutatkozó szerint meghatározó szerepe volt az ország egyik legfurább szoborcsoportjának létrehozásában. Hogy Sziráki pontosan mivel járult hozzá a hengeres potrohú, szárnyas kérészsellők násztáncát ábrázoló alkotás felállításához, egyelőre nem derült ki, de a bizarr köztéri alkotások rajongóinak nagy favoritja lehet, ha vannak még hasonló tervei a választókerületben. Egyébként szabadidejében napi rendszerességgel kajakozik, és két kutyája is van.

Jász-Nagykun-Szolnok 2. - Jászberény és 13 település

A legutóbbi országgyűlési választáson a fideszes Pócs János 51,21 százalékos eredménnyel nyert mandátumot. Azonban 2019-ben, az önkormányzati választáson a kormánypárt úgy is elveszítette a körzet központját, Jászberényt, hogy novemberben megismételték a választást. Az október 13-án elszenvedett szoros vereséget egyetlen egy hónap alatt megsemmisítő kudarcba sikerült fordítaniuk. Itt egy MSZP-DK párharc várható a közös jelöltségért.

Kertész Ottó - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP, Jobbik

Ha 2019-ben a körzet fideszes képviselője, Pócs János sejtette volna, hogy a Magyar Arany Érdemkereszttel frissen kitüntetett jászsági állatorvos a helyére pályázik, biztos nem ír olyanokat Kertész Ottóról, hogy „mindenki szeretettel és tisztelettel adózik munkássága előtt”. Kertész ugyanakkor már nincs ilyen jó véleménnyel Pócsról, egy interjúban azt mondta, számára „mind a politikai akarnoksága, mind a nézetei elfogadhatatlanok. Ahogy az is, hogy bárki beleszóljon abba, kit vegyenek fel a szociális otthonba, vagy ki kapjon segélyt”. Korábban volt már alpolgármester Jászberényben, még korábban pedig önkormányzati képviselő Jászkiséren. Fontos szereplője Jászberény kulturális életének, évtizedek óta részt vesz a Jászsági Évkönyv kiadásában. Az ígéri, itt helyben nem politizálni, hanem normalizálni akar.

Gedei József - DK; támogatja: Momentum

Az 54 éves ügyvéd rutinos szereplőnek számít a helyi politikában, 2002 és 2010 között kétszer is megválasztották Jászberény országgyűlési képviselőjének az MSZP színeiben, 2006-ban pedig a város polgármestere is ő lett. 2019 óta alpolgármesterként dolgozik a helyi önkormányzatban. A mostani kampányát azzal indította, hogy körbebiciklizte a választókörzetet. Talán az így gyűjtött tapasztalatai alapján jutott arra, hogy fejleszteni kell a közúthálózatot. Ha kell, török teát is tud főzni.

Jász-Nagykun-Szolnok 3. - Karcag és még 20 település

2018-ban a fideszes Kovács Sándor 55,29 százalékkal elég egyértelmű győzelmet aratott, és amikor tavaly szeptemberben a polgármester halála miatt időközi önkormányzati választást kellett tartani, az ellenzék nem is állított jelöltet, így a Fidesz 90,2 százalékkal győzte le a Munkáspártot. Ahhoz képest, hogy talán a karcagi körzet a legnehezebb terep az ellenzéknek, szinte tolonganak a jelöltek az előválasztáson.

Kozma Dániel - Momentum

A Momentum 22 éves karcagi képviselője az oldalán így jellemezte saját magát: „A Nagykunság gyermeke vagyok és az is maradok.” De a puszta helyben maradáson kívül közlekedési tervet is ígért a helyieknek.

Túró Vilmos - DK

A 27 éves Túró Vilmos Tiszaburán él, kezdetben kétkezi munkás volt, majd esti tagozaton leérettségizett, jelenleg családgondozóként dolgozik. 2022 után a szociális szféra helyzetén szeretne javítani. Problémásnak tartja az ágazatban dolgozók alacsony fizetését. „Készen állok arra, hogy stadionok építése helyett színvonalas, szakmaiságot nem nélkülöző, a mindennapokra kiterjedő szociális hálózatot építsünk ki a régiónkban” - írta a párt honlapjára feltöltött bemutatkozójában.



Lukács László György - Jobbik; támogatja: MSZP, LMP, Párbeszéd, Mindenki Magyarországa Mozgalom

Lukács László György Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A 38 éves jogász azon kevés közszereplők közé tartozik, akiknek duplán jól jön, hogy két keresztnevük is van. 2014 óta tagja az országgyűlésnek, előtte Karcagon volt önkormányzati képviselő. A parlamentben az aktívabb képviselők közé tartozik, az előző ciklusban 448, a mostaniban eddig 443 önálló indítványa volt, valamint az üléseken rendszeresen tesz fel kérdéseket a kormánytagoknak. A 2018-as választáson 32,92 százalékot ért el ebben a körzetben.

Jász-Nagykun-Szolnok 4. - Törökszentmiklós és még 22 település

Csányi Tamás - Jobbik; támogatja: DK, Momentum, LMP, Mindenki Magyarországa Mozgalom

2018-ban listáról került be a parlamentbe, bár egyéniben csak 1908 szavazattal maradt el a fideszes Boldog István mögött (miközben a körzetben volt MSZP-s, LMP-s és momentumos jelölt is). Amellett, hogy most egyedül indul, Csányi esélyeit az is javíthatja, hogy Boldog ellen azóta vádat emeltek korrupció miatt, így az sem biztos, hogy ő lesz a kormánypárt jelöltje. A Jobbik jelöltje korábban középiskolai tanár volt. A parlament honlapjára feltöltött önéletrajzában önmagáról azt írta: „A büszke magyarságtudatot tartom a legfontosabb alappillérnek az életben.”