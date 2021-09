Több mint 41 ezren várnak kórházi ellátásra, a járvány alatt nagyon megnőttek a várólisták

A Népszava ír arról, hogy 30 százalékos plusz finanszírozással próbálja megrövidíteni a kórházi várólistákat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK): míg a járvány előtt mintegy 25 ezer ember várt kórházi beavatkozásra, mostanra ez a szám 41 ezer fölé nőtt. Csak a harmadik hullám vége, azaz 2021. május eleje óta 9 ezerrel nőtt a műtétre várók száma.

A NEAK főigazgatója, Kiss Zsolt az IME XV. országos egészség-gazdaságtani konferenciáján beszélt arról, hogy a járvány alatt alaposan visszaesett a nem koronavírussal összefüggő ellátások száma: több mint 40 százalékkal csökkent az orvosi kezelések száma a gyermekgyógyászatokon, a fülészeti, szemészeti szakellátásoknál, a hepatitisz kezelésével kapcsolatos szolgáltatásoknál, a különféle sebészeti beavatkozásoknál. Számos tervezett műtétet kellett elhalasztani.

Ugyanakkor a főigazgató elmondása szerint a daganatellenes terápiára szorulók, valamint a szív- és érrendszeri betegek a járvány alatt valamennyi szükséges kezelésüket megkapták.

Kiss a Népszava beszámolója szerint kitért arra is, hogy az ellátott betegek számában összességében nem tapasztaltak visszaesést, mert a rendszer azokat is ellátottként regisztrálta, akiknek beadták az oltást.

A NEAK főigazgatója beszélt arról is, hogy most az a feladatuk, hogy felmérjék, kinek milyen ellátása maradt el, és ezeket minél gyorsabban pótolják. Épp ezért szeptember elsejétől ismét érdekeltté válnak az intézmények abban, hogy minél több beteget fogadjanak, mert visszaállítják a teljesítményfinanszírozást. A járvány ideje alatt ugyanis a kórházak és szakrendelők egy átlagos havi összeget kaptak meg.

Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a konferencián arról beszélt, hogy az ellátást akadályozta az is, hogy az új bérrendszerben az orvosok nem voltak ösztönözve az ügyeletek elvállalására, de most ezen is változtatnak.

Mint a lap írja, az új szolgálati törvény a megemelt orvosi bérek mellett kikötötte, hogy ügyeletben senki sem kaphat magasabb óradíjat, mint az alap órabére. Többek között ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elmúlt hónapokban több kórház osztályán is ellehetetlenült a működés. A Magyar Orvosi Kamara augusztusban közölt felmérése szerint most egy nyugdíj előtt álló orvos alig több mint 9 ezer forintot kap, míg egy pályakezdő ezer forintnál alig kap többet az ügyeleti munkájáért.

Takács elmondása szerint a jövőben az ügyeletben az orvost érő terheléshez igazítják a díjazást, azaz nem a bértáblához kötik ezt a juttatást, hanem egy fix ügyeleti óradíjat állapítanak meg, és attól függően szorozzák majd fel, hogy mennyire zsúfolt valakinek a munkája.