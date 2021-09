Jamaika Lázár Jánosát meleg tornatanár teszi fel a kötélre

Értelmiségi-kulturális-elmélyülős műsorunkra erősen rányomja bélyegét Lee „Scratch” Perry halála. No meg a vébéselejtező. És Galla Miklós. Akire megintcsak rányomta bélyegét Lee „Scratch” Perry.

A mikrofonál a szokásos ürgék, ezúttal mindenki a stúdióban: Bede, Uj, Winkler.

A tartalom tartalmából

01.10: Én bírom egyébként a Rossit – angol huligánkultúra és kelet-európai valóság.

05.20: Az angol külügyminiszternek eszébe nem jutott volna kiállni egy drogos rendőrdobáló mellett.

06.20: Már akkor írtuk, hogy nem kéne ölelkezni.

08.00: Így intézték el az angolok otthon a huliganizmust.

09.20: Ecstasy és abortusz a bűnözés ellen.

12.00: Abortusz előkészülete Texasban.

17.30: Csányi Sándor minek kavar?

23.30: Megunták, hogy ellopják a pénzüket.

24.50: Orbán Viktor a hatvanpusztai orangerie-ben.

25.30: Ki a NER legvisszataszítóbb figurája? Parragh László>Schmitt Pál?

28.50: Kínában betiltották a népszerűségi listákat.

30.20: Paralimpiát nézel?

33.15: UP-nak konkrétan akrofóbiája van a mély vízben.

34.20: Szereti valaki a Kiss együttest?

35.30: Valójában 1979, a Dynasty című albumon volt az I Was Made for Lovin' You, amit Schmidt Mária kedvenc popproducere, Desmond Child írt.

39.00: Daron Acemoglu kibaszatná Magyarországot az EU-ból

40.40: A legnagyobb magyar proaktív seggnyaló: Ruszin Szendi Romulusz

42.30: Mit csinált volna egy fesztiválszervező Afganisztánban?

45.30: Galla Miklósnak minek kell a Karinthy-gyűrű?

A GM49-től indul több mint tízperces Lee „Scratch” Perry-blokkunk. Benne:

63.20: Mads Mikkelsen új alkeszfilmje, nem HBO, nem Netflix, a Józsi hozta pendrive-on.

66.30: A Lords of Chaos című Mayhem-filmben valójában egy másik Culkin, nem Kieran, hanem Rory játssza a főszerepet.

Végül: Lee „Scratch Perry” and The Upsetters: Roast Fish and Corn Bread.