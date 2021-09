Czeglédy: Elpusztíthatatlan vagyok! Ungár: Édesanyám!

Hétfő este elindult a Partizán előválasztási vitaműsor-sorozata, a következő három hétben összesen 32 egyéni országgyűlési választókerület ellenzéki jelöltjei mérkőznek meg élőben. A vitákat a Partizán Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és a 444 Facebook-oldalán lehet követni.

Hétfő délután 5-től a Zala megye 3. számú választókerületében induló két nagykanizsai önkormányzati képviselő csapott össze. Horváth Jácint, a DK jelöltje, akit az MSZP és a Párbeszéd is támogat. Ellefele a jobbikos Berta Krisztián, aki mögé beállt az LMP, a Momentum és a Mindenki Magyaroszága Mozgalom is.

Este 7-tól a Vas megye 1. számú választókerületében induló ellenzéki jelöltek vitája következett: Ungár Péter (LMP), Czeglédy Csaba (DK) ls Koczka Tibor (ÚVN).

A vasi megyeszékhely, Szombathely és másik 11 település ellenzéki szavazataiért hárman versengenek. A DK Czeglédy Csabát indítja, akit épp múlt héten gyanúsítottak meg hivatalosan azzal, hogy ő áll a Borkai-botrány szexvideóit kiszivárogtató Ördög Ügyvédje blog mögött. A jogász végzettségű Czeglédyt korábban adócsalással is vádolták, az egyik ilyen ügyben még mindig tartanak a tárgyalások. A Medián július végén készült választókerületi felmérése szerint a kormányváltást akarók 44 százaléka szavazna a DK-s politikusra, de még ennél is többen, 45 százalék választaná Ungár Pétert, az LMP jelöltjét. Ungár jelenleg a legfiatalabb képviselő a parlamentben, az Országgyűlés első olyan tagja, aki már a rendszerváltás után született, és az első képviselő, aki nyíltan vállalta homoszexualitását. 2018-ban kezdte el érdekelni Szombathely, azóta energiát és pénzt nem sajnálva építi politikai karrierjét a városban. Őt támogatja az MSZP-Párbeszéd, a Momentum és a Jobbik is.

A választókerület harmadik ellenzéki jelöltje a szombathelyi Koczka Tibor, aki fideszes alpolgármester is volt szülővárosában, de hamar megromlott a kapcsolata Hende Csabával és kikopott a pártból. Először a Pro Savaria Egyesülethez csatlakozott, jelenleg a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt jelöltjeként indul.

Nagy a tét, mert Vas megyében ez az egyetlen választókerület, ahol az összellenzéki jelöltnek reális esélye van legyőzni a Fideszt. 2018-ban Hende Csaba 49,92 százalékot kapott, az ellenzéki képviselőjelöltek összeadva 47,8 százalékot szereztek meg.

Fotó: Kaufmann Balázs

Nyitóbeszédében mindhárom jelölt kiemelte az előválasztás és az előválasztási viták fontosságát. Ungár szerint egy egészséges demokráciában így néznek ki a politikai viták, nem úgy, hogy a felek egymásról hazudoznak a propagandán keresztül. Czeglédy szerint hármunk jelenléte a bizonyíték, hogy nincs elbábozva az előválasztás, valóban nagy a tét. Koczka azért is örült az eseménynek, mert több évet is eltöltött a Fideszben, de ott tiltották a vitát.

Gulyás Márton moderátor három részre tagolta a beszélgetést, és próbált minél több konkrétumot kiszedni a jelöltekből. A vitapartnerek a helyi ügyekben nagyjából egyetértettek, és a közönség sem akkor reagált hevesebb tapssal, mikor a jelöltek egymást próbálták túlszárnyalni helyi szociális vállalások terén, hanem akkor, amikor a kormánypártot kritizálták.

Fotó: Kaufmann Balázs

Az első vitapontban a jelöltek a lakhatási válság enyhítésére tettek ígéreteket. Az elmúlt években Vas megyében a lakbérek megkétszereződtek. Czeglédy szerint Szombathely fideszes vezetése tudta, hogy el fognak fogyni a bérlakások, de nem foglalkoztak a problémával, ezért legalább 200 önkormányzati lakást és minimum 50 fős idősek otthonát építettne.

Koczka és Ungár szerint erősíteni kell az állam ingatlanpiaci szerepvállalását, nem csak állami bérlakásrendszerre, de másfajta lakhatási támogatásokra is szükség van. Mindhárom jelölt támogatja a minimálbér adómentességét, és még ha nem is lehetséges négy év alatt beérni Ausztriát, de el kell kezdeni a bérek mellett a hazai szolgáltatások színvonalát (oktatás, egészségügy) is felzárkóztatni a szomszédos osztrák állapotokhoz.

Koczka Tibor

Fotó: Kaufmann Balázs

A vita második részében a beteg gyerekek, vagy idős rokonok ápolását otthon végzők helyzetéről és a szociális szektorban dolgozók béreinek rendezéséről beszéltek a jelöltek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, Ungár szerint ha lenne politikai akarat, bőven jutna pénz megoldásra, Koczka megfogalmazásában: „Nem díszkőbe és stadionba kellene fektetni, hanem a magyar emberekbe.”



Ungár kiemelte, hogy jelenleg túl sok családtámogatás van házassághoz kötve és senki foglalkozik az egyszülős családokkal. Czeglédy szerint nem szabad azokat büntetni, akik gyermektelenek, vagy csak 1-2 gyereket vállalnak.

A vitát lezáró blokkban befejezéseként a Partizán stábja minden jelöltnek személyre szabott kellemetlen kérdésekkel készült.

Gulyás Márton az őszödi beszédet hozta párhuzamba az Ördög Ügyvédje bloggal és azt kérdezte Czeglédytől, hogy miért nevezi zseniálisnak, ha valaki név nélkül szivárogtat. Czeglédy továbbra is sajnálta, hogy nem ő az Ördög Ügyvédje, a szexbotrányt kirobbantó csapat tetteit azért érezte fontosnak, mert sikerült megtörniük az egyébként nagyon profin működő Habony-Rogán kommunikációs gépezetet. A jelenlegi magyar sajtó helyzetét mutatja, hogy botrányok nélkül a valódi hírek szinte sosem jutnak el a jobboldali szavazókhoz, a Fidesz áthatolhatatlan buborékokat hozott létre, de a Borkai-botrány mindenkihez eljutott és megmutatta a Fidesz valódi arcát.

Czeglédy Csaba

Fotó: Kaufmann Balázs

Koczkát a fideszes megfélemlítésről kérdezte Gulyás Márton. Koczka azt mondta, épp azért romlott meg olyan hamar a viszonya Hendével, mert nem volt jó pártkatona, nem akart a fideszesek stílusában dolgozni, ő „2014-ben szakértőként ment” a városi közgyűlésbe, de hamar kiderült, hogy mást várnak tőle.



Ungár meg se várta a kérdés végét, kitalálta: „Édesanyám!” Az LMP-s politikus édesanyja a Fidesz egyik főideológusa, Schmidt Mária, ezért Gulyás Márton azt kérdezte Ungártól, hogy nem fogja-e meggátolni az elszámoltatást, hogy a jelöltnek milliárdos közös cége van édesanyjával. Ungár úgy válaszolt, tudja, hogy a családja miatt bizalmatlanok vele, és az anyjára nem fog rosszat mondani, de tényleg komolyan gondolja az elszámoltatást. „Kevesen vagyunk, akik az ellenzéki politikából nem pénzt vesznek ki, hanem tesznek bele és ezek közé tartozom” – zárta le.



A két szombathelyi jelölt többször is viccelődött azon, hogy Ungár akár listáról is bekerülhetne, és akkor két szombathelyi képviselő is lenne a parlamentben.

Végül Gulyás Márton arra kérte a vitázókat, hogy a rövid záróbeszédükben emeljék ki azt, ami megkülönbözteti őket a másik két jelölttől.

Koczka kiemelten fontosnak tartotta a szombathelyi közlekedés javítását, és a körgyűrű megépítését.

Czeglédy azt emelte ki, hogy 2006-2010 között alpolgármesterként megmutatta, nem csak rombolásra, falak áttörésére képes, de építeni is tud. „Elpusztíthatatlan vagyok, és nap mint nap dolgozom a szombathelyiekért.”

„Tudom, hogy egy gyüttment vagyok” – mondta Ungár, és hozzátette, legfontosabb feladatának azt érzi, hogy a Fidesz ne saját hűbérbirtokaként tekintsen a térségre.



A vita vágatlanul visszanézhető.





