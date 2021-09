Elég sok telek cserélt gazdát Mészáros tihanyi szőlőse és étterme között

Az idei év elején Tihany Farkasveremnek nevezett részén elkelt összesen több mint 26 ezer négyzetméternyi szőlős, ebből 20 ezer négyzetméter egybefüggő terület. A kiemelten védett, nem látogatható Külső-tótól délre eső telkeken főleg merlot- és cabernet sauvignon-ültetvények találhatók. A földek valahol félúton vannak a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Tihanyi Vinarius Borárium és legalább egy, szintén a hirtelen lett milliárdos birtokában lévő szőlős között.

A földeket Eppel János vásárolta meg, a Porsche Hungária ügyvezetője.

A kormány kedvenc autóbeszállítója és családtagjai rendre felbukkannak olyan balatoni telekvásárlások közelében, melyekhez Mészáros Lőrincnek, illetve kormányközeli alakoknak volt vagy lesz köze. Eppel családtagjai korábban több mint félezer hektár állami földet nyertek árveréseken Fejér megyében.

Egészen idén nyárig Eppel János tulajdonában volt Balatonfüreden a Villa Vitae nevű, a fél hegyet elfoglaló luxusszálló is, melynek megépítéséhez 2015-ben majdnem 500 millió forint uniós, majd később a Kisfaludy-programban 79 millió forintos állami támogatást kaptak. A pénzt elvileg azért adták, hogy a szálló megépítésével hozzájáruljanak a hazai és a külföldi turisták színvonalas elszállásolásához.

A hotelt idén eladták, és nem működik tovább szállodaként - következésképp nem is nagyon tud hozzájárulni sem a belföldi, sem a külföldi turisták elszállásolásához. Az Alfahír augusztus elején írta meg, hogy kiderült, ki vette meg a villát: Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa, a milliárdos, aki Szijjártó Pétert és családját hordozgatta luxusjachtján az Adrián.

De Eppeltől vásárolta meg egyik tihanyi, Óvár részen fekvő nyaralóját is Mészáros Lőrinc: a 444 által megtalált, hivatalosan gazdasági épületnek nevezett ingatlan a valóságban egy igen helyre kis ház gyümölcsössel.

Gyümölcsös gazdasági épülettel és talán egy szokatlan módon kivitelezett víztározóval Tihanyban. A vevő Mészáros Lőrinc. Fotó: Halász Júlia

Átrendezés

Az szabad szemmel is látható, hogy Tihanyban nemhogy leálltak volna a megkérdőjelezhető építkezések, de új, nagy beruházások indultak, és ezek mellett rohamosan vásárolják fel az elvileg csak gazdálkodásra szolgáló telkeket. Azok számára, akik a folyamatot figyelve attól tartottak, lassan elfoglalják és beépítik az egész félszigetet, nincsenek jó híreink.

Ugyanis augusztusban az önkormányzat közzétett egy tájékoztatót, mely szerint a településrendezési eszközök szőlőhegyi területekre vonatkozó felülvizsgálatát kezdeményezték. A leírás szerint a falu északi, középső és dél-keleti területein lévő kertes mezőgazdasági területek „beépítettsége és területhasználata igen változatos, valamint általánosságban elmondható, hogy a beépítésre szánt területekkel szoros kapcsolatban, vagy azokkal összenőve helyezkednek el. A módosítás célja a Tihany község területén található kertes mezőgazdasági területeket érintő szabályozás felülvizsgálata, azoknak, a magasabb rendű tervekkel való megfelelésének biztosítása” - írják.

Tehát módosul a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat is.

Hogy pontosan mire lehet számítani, még nem világos, de a tájékoztatóban azt írják, „a módosítás várhatóan nem jár környezeti hatásokkal, mivel a területek használata nem fog megváltozni”.

Az általunk megkérdezett építész szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy felülről jövő nyomásra alakítják át a szabályozást, hogy az a kormányközeli tervek kivitelezését könnyítse meg, de maga a felülvizsgálat ténye és indoklása is gyanús. Minél alacsonyabb rendű egy terv, általában annál szigorúbb. A magasabb rendű tervek általában akkor korlátozzák a helyit, ha autópályák, főutak nyomvonaláról, vízgazdálkodásról, különleges övezetekről (például természetvédelmi) van szó. A helyi tervek viszont sok esetben a településképet, illetve annak infrastrukturális (például közművi) lehetőségeit figyelembe véve szabnak meg komolyabb kötöttségeket, például a beépítési mutatók vagy az építménymagasság csökkentésével.

Ahogy azt már sokszor írtuk, Tihany sok részén, így például Óváron is óriási probléma, hogy mezőgazdasági épületnek álcázzák a nyaralókat.

Az építész szerint azok a településrészek, amiken hivatalosan csak mezőgazdasági épület, például tároló, gyümölcsszárító, illetve nagyon kis méretű, emberi tartózkodásra alkalmas épület építhető, a valóságban sokszor családi házas beépítésűek, amik így nem térnek el jellegükben a hozzájuk kapcsolódó, hivatalosan is lakóövezeti besorolású településrészektől. Az önkormányzati tájékoztatóban azt a szót használják, hogy ezek a telkek „össze vannak nőve” a lakóövezeti részekkel, ami szerinte azt implikálja, hogy ezek a részek az évek során külterületi, mezőgazdasági célú területekből fokozatosan lakóövezeti részekké váltak, így a cél ennek az állapotnak a rendezése, jogszerűvé tétele.

Ez persze még mindig nem jelenti azt, hogy átminősítik ezeket a területeket, ami azzal járna, hogy megváltoznának a rájuk vonatkozó beépítési mutatók, legálissá válnának az eddig papíron mezőgazdasági épületként megjelölt nyaralók és családi házak,

az övezetben elhelyezkedő többi telek pedig szabadon beépíthetővé válik.

Ez persze jelentős változást hoz egy szőlős árában is. Egy ismert szépségipari szakember például szintén nemrég vett szőlőst Tihanyban, de egy olyan részen, ahol a legtöbb telekszomszéd már simán nyaralót épített. Ő több mint 30 milliót fizetett a kis szőlősért, amire elvileg még nem építkezhet, de azon a környéken már bevett gyakorlat, hogy behazudják a nyaralót gazdasági épületnek. Eppel János Farkasveremnél kilenc szőlősért adott összesen 24 milliót.

Bármilyen változások lépnek is majd életbe, tény, hogy elég nagy az általános érdeklődés a külterületi telkek, gyümölcsösök, szőlősök iránt is, melyeken jelen állás szerint nem lehet építkezni. Tavaly nyáron Matolcsy György egyik unokaöccse, a Szemerey család egyik tagja is telket vásárolt Óváron. Hivatalosan gyümölcsös és gazdasági épület található a 805 négyzetméteres területen, a telek szomszédos a hegyből kimart óriási gödörrel. A legújabb hírek szerint pedig Keszthelyi Tibor, Mészáros Lőrinc üzlettársa 800 millióért vett magának úszómedencés, hivatalosan mezőgazdasági területet Tihanyban.