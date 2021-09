Kötcsei Fidesz-lagzi és pápa a kanyarban

Jó reggelt! Isteni késő nyári/kora őszi idő lesz ma, 20-26 fokkal.

4 legfontosabb hírünk most

KÖTCSE

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy kúriához 2021. szeptember 4-én Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Mivel azt utóbbi másfél évben minden rendezvény ugrott a járvány miatt, hosszú idő után a kötcsei pikniken tudtak először összejönni a NER körüli politikusok, megmondóemberek és milliókat érő szettjeik, hogy meghallgassák a személyi kultusza építésében a napokban szintet lépő Orbán Viktor iránymutatásait. A lagzihangulatú buliban, vagy legalábbis a kapujában a 444 stábja is ott volt, hogy az érkező vendégeket kérdezzük.

Itt van mindjárt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, aki a kötcsei találkozó előtt riporterünknek elismerte, jóval a megjelenésük előtt tudott a Borkai-szexvideókról, amikbe belebukott Győr egykori kormánypárti polgármestere. Ez viszont azt jelenti, hogy vagy Kubatov hazudik, vagy Borkai hazudott a rendőrségnek. A pártigazgató ugyanis azt mondta, csak pletykákat hallott a videóról, aminek híre szerinte ilyen formában sok emberhez eljutott még azelőtt, hogy Az Ördög Ügyvédje blogon publikálta volna őket. Ehhez képest Borkai Zsolt az ügyben tett vallomásában azt állította, Kubatov már úgy kereste meg őt a kompromittáló felvételek ügyében, hogy látta is azokat.

További a NER háza tájáról:

KAMPÁNY '22

Ma, szeptember 6-án zárul le az ellenzéki előválasztáson induló képviselő- és miniszterelnök-jelöltek aláírásgyűjtése, és lassan mi is lezárjuk a választókerületeket bemutató cikksorozatunkat. Mostanra maradt még Heves, amit kirúgott várkapitány, az önmagával párbajozó jobbikos és a beégett veterán próbál átfordítani, és Budapest délkeleti peremkerületei, ahol akár tarolhat is az ellenzék.

Az előválasztást lebonyolító Országos Előválasztási Bizottságban a hat résztvevő párt képviselői megegyeztek, hogy 130 millió forintot szánnak majd az ellenzéki előválasztás lebonyolítására. Mivel a pártok alapvetően a jövő évi választásra készülnek, igyekeztek a lehető legalacsonyabban tartani a büdzsét.

COVID-21

Az Inter-Európa Mentõszolgálat Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. mobil intenzív mentõegységének orvosa koronavírussal fertõzött fiatal beteget lát el Budapest VIII. kerületében Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A második hullám indulásakor meredekebb volt a fertőzésgörbe, mint most, a negyedik elején. Lehet, hogy csak azért tűnik így, mert az oltottak tünetek nékül esnek át a betegségen, és nem jelennek meg a statisztikában. Jó jel viszont, hogy a teszteken belül most arányaiban kevesebb a pozitív. A kórházi adatok eddig rosszabbul festenek idén - derül ki legfrissebb járványügyi adatelemzésünkből. Szintén rosszul festő kórházi adat, hogy sajtóhírek szerint több dolgozó és beteg is covidos a Szent János kórház sebészeti osztályán.

Miközben a színházak, mozik, cirkuszok, ültetős koncertek továbbra is védettségi igazolvány - és maszkviselési kötelezettség - nélkül látogathatók, Kemenesi Gábor virológus még a beoltottaknak is maszkviselést javasol zárt, zsúfolt, rosszul szellőző helyeken.

További covid-hírek itthon:

És a világban:

PÁPA A KANYARBAN

Papok bevonulása az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megnyitó ünnepi szentmisén a Hõsök terén. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Mit keres Ferenc pápa a Hősök terén? Egy héten át az eucharisztia titkát ünneplik a katolikusok Budapesten – miközben még a hívők sem feltétlenül értik, mi az. A katolikus iskolák tanévnyitóját is jelentő nyitómisével vasárnap kezdődött Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus járványügyileg - és úgy tűnik, közlekedésbiztonságilag is - kockázatos, de a kormányközeli vállalkozók és a kampányoló fideszesek jól járnak vele. A nagy találkozó Ferenc és Viktor között tartogathat meglepetéseket.

És egy hír az ortodox világból: Összecsapások robbantak ki Montenegróban az új szerb metropolita beiktatása előtt. Az ország legnagyobb gyülekezete a szerb ortodox egyház, ami a tiltakozók szerint azon dolgozik, hogy az ország újra szerb uralom alá kerüljön.

SEMMI NEM MENEKÜLHET

Gazdasági épület lesz páratlan kilátással.

Elég sok telek cserélt gazdát Mészáros tihanyi szőlőse és étterme között, nagy az érdeklődés a gyümölcsösök, szőlősök iránt a faluban. Az idei év elején elkelt összesen több mint 26 ezer négyzetméternyi szőlős túlnyomó részét, a kiemelten védett, nem látogatható Külső-tótól délre eső telkeken található főleg merlot- és cabernet sauvignon-ültetvényeket Eppel János a Porsche Hungária ügyvezetője vásárolta meg. A kormány kedvenc autóbeszállítója és családtagjai rendre felbukkannak olyan balatoni telekvásárlások közelében, melyekhez Mészáros Lőrincnek, illetve kormányközeli alakoknak volt vagy lesz köze. Az önkormányzat éppen a szőlőhegyi területek miatt készül a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására.

Itt a természetvédelmi területet kellene látni, nem a strandot - Hiába írták alá több mint hatezren a kisoroszi szigetcsúcs turisztikai nagyberuházása elleni petíciót, szeptember 6-tól lezárják terület nagy részét, hogy átadhassák a kivitelezőnek. A projekt ellenzői a természetes környezet nyugalmát féltik, mivel a 370 milliós fejlesztés annak kedvez, hogy az eddiginél is több ember látogathassa a szigetspiccet. A terület megóvását nehezíti, hogy egy adminisztrációs hiba miatt pont a legértékesebb ártéri erdők nem számítanak védett területnek.

Más vízparti hírek:

Tihany egy másik részén - a jól ismert trükkel - 800 millióért vett magának úszómedencés "mezőgazdasági területet" Mészáros üzlettársa, biztosítási alkuszcégük társtulajdonosa, Keszthelyi Erik.



Ez nem az a konzultáció: most szavazhat a Fertő tóról - Felmérnék a Fertő tóhoz látogatók valós igényeit, ha már az érdemi társadalmi egyeztetés sosem történt meg.

PUCCS, LESZÁMOLÁS, ÖSSZECSAPÁSOK

A volt védelmi minisztériumnál tiltakozó afgán nők. Tüntetésüket a tálibok vasrudakkal és puskatussal verték szét. Fotó: BILAL GULER/Anadolu Agency via AFP

Óriási bátorságról tettek bizonyságot azok a nők, akik a múlt hét végén egymás után három nap is az utcára vonultak tüntetni a tálib elnyomással szemben. Míg a csütörtöki és pénteki megmozdulások után nem érkeztek atrocitásokról szóló hírek, szombaton már vasrudakkal, puskatussal verték a tálibok a Kabulban tüntető nőket.

Egy hír, hogy világos legyen, miért tüntetnek: A tálibok ígérete szerint hétfőn megnyithatják a kapuikat a magánegyetemek Afganisztánban, de az ország új urai a tanév kezdetéhez időzített rendeletükben kikötötték: a nőknek kötelezően abaját és nikábot kell, vagyis az egész testüket takaró fekete ruhát, illetve olyan kendőt kell viselniük, amely eltakarja az arcot és csak a szemnek van rajta kivágás. A férfiakat és a nőket külön fogják oktatni.

Eközben Afrikában:

Puccskísérletet hajtott végre egy katonákból álló különleges alakulat a nyugat-afrikai Guineában. A fővárosban automata fegyverekkel lövöldöztek, az utcákon páncélozott járműveken és teherautókon ülő katonák járőröztek vasárnap, és bejelentették, hogy őrizetbe vették az ország elnökét.

Az etióp kormányerők szerint több ezer tigré lázadóval végeztek. A Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) nem reagált a korányerők állításaira.

További hírek külföldről:



SPORT ÉS POLITIKA

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az angolok elleni, vereséggel záruló VB-selejtező után a magyar szurkolók egy részének rasszista bekiabálásai borzolták a kedélyeket a nemzetközi sportsajtóban. A FIFA fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók rasszista bekiabálásai miatt, Gareth Bale, a Real Madrid walesi csatára pedig azt nyilatkozta, szerinte egyszerűen ki kéne zárni a versengésből azokat a válogatottakat, amelyek szurkolói visszaeső rasszisták. Szijjártó Péter külügyminiszter a kötcsei pikniken sajtókérdésre kettős mércét és durva általánosítást emlegetett, de elismerte, hogy voltak rasszista megnyilvánulások a magyar-angolon.

Egy biztos: amíg ez a hozzáállás, a jóérzésű magyar 18 évesek és a normális európaiak akkor is el fognak borzadni a magyar válogatott meccsek hangulatától, ha közben tényleg az a helyzet, hogy a szurkolóink túlnyomó többsége igazi drukker és tényleg hazugság az általánosítás, hogy a magyar szurkolók rasszisták lennének - írta Szily László a témáról szóló publicisztikájában.

KÖNYV ÉS PODCAST

Kis János SZDSZ-es politikus beszél az SZDSZ XI. kerületi szervezete nagygyűléssel egybekötött piknikjén a Kelenföldi Szabadidõ Parkban 1990 április 1-jén. Fotó: Friedmann Endre/MTI Zrt. Fotószerkesztõség

Zavarba ejtő makulátlanság - Életrajzi beszélgetések Kis Jánossal, aki Miklósi Gábor szubjektív könyvismertetője szerint olyan, mint egy mesebeli király: bölcs, nyugodt, bátor és szelíd. Talán csak Harry Potter Dumbledore professzora ér fel hozzá, csak épp Kis nem fiktív személy. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyarja 700 oldalon át mesél az életéről egy lebilincselő, sokszor mégis elviselhetetlen könyvben.

Jamaika Lázár Jánosát meleg tornatanár teszi fel a kötélre - Karinthy-gyűrűt Lee Perrynek! Szobrot Galla Mikósnak! Parragh vs. Schmitt Pál rangadó a NER legvisszataszítóbb embere címért. Szokásosnak mondható büntetőpótkesztünk.