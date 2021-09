A színpadon óvatoskodás, a háttérben feszültség: elindultak az előválasztási viták

Ha valaki Budapestről érkezik Szombathelyre autóval, kapásból arcon csapja az ellenzéki előválasztás. Ungár Péter, az LMP jelöltjének óriásplakátjait látni az utcán. Mivel ő maga is Budapestről érkezik, neki is ez lehetett az első élménye hétfőn a városba érve.

Fotó: Kaufmann Balázs

A Vas 1. választókerületben induló Ungár persze az átlagos ellenzéki politikusoknál lényegesen jobb anyagi helyzetben van, és külsősként szüksége is van minden platformra az ős-szombathelyi DK-s Czeglédy Csabával szemben. De még ezzel együtt is meglepő egy helyi ellenzéki előválasztáson utcai óriásplakátokkal szembesülni.

A felirat további érdekessége, hogy eldöntött ténynek veszi azt, ami hivatalosan még nincs bejelentve: hogy a fideszes Hende Csaba lesz az ellenfél. A plakát miatt oda is szúrt Ungárnak egy kisebbet a körzet harmadik ellenzéki jelöltje, az Új Világ Néppártban politizáló Koczka Tibor.

Az első éles helyszín

Azért érkeztünk Szombathelyre, hogy megnézzük élőben az első ellenzéki előválasztási vitákat. Itt indult a Partizán 32 eseményből álló sorozata, és természetesen nem véletlenül kezdett két országosan ismert politikus csatájával a médiaérzékeny Youtube-csatorna.

Egy nyári Medián-felmérés szerint Ungárra az ellenzéki szavazók 45 százaléka, Czeglédyre 44 százalék szavazna - Hendével szemben is jobban állt Ungár a felmérés szerint, erre utal a plakát felirata. (A felmérést az LMP rendelte meg.) Koczka Tibornak szerényebb esélyei vannak a győzelemre.

Fotó: Kaufmann Balázs

A vitát nem valami underground külvárosi pincében, hanem egy étterem elegáns különtermében rendezték. Vannak városok, ahol a szervezőknek problémás volt helyszínt találni, de Szombathelyen erről biztosan nem volt szó - az érdeklődőknek elég volt elsétálni a főtérre.

A Fideszt néha meg szokták mozgatni a különféle ellenzéki megmozdulások, most ez sem történt meg. Napközben gyűjtöttek a közelben ellenzékellenes aláírásokat, de a vitákat most elkerülték.



Fotó: Kaufmann Balázs

Békés Jobbik-DK meccs

Az első vitát délután ötkor rendezték a nagykanizsai jelöltek (Zala megye 3. választókerület) között - ők a jobbikos Berta Krisztián és a DK-s Horváth Jácint. Bár a Partizán nem így fogalmaz, a naponta ötkor kezdődő viták inkább előzenekar-hangulatúak az este 7-kor kezdődő főfellépők előtt - a helyszíni érdeklődés ennek megfelelően szerény volt ezen az eseményen. Igaz, elég elszántnak kellene lenni ahhoz, hogy valaki hétköznap délután ötre átérjen Nagykanizsáról Szombathelyre egy előválasztási vitára.

Azok az idők talán már elmúltak, amikor a választók még rácsodálkoztak, milyen barátságosan tud beszélgetni egy jobbikos egy DK-ssal, de ez a két jelölt még ehhez képest is látványosan jóban volt egymással. A vita összefoglalója:

A vita után azt mondták, egyértelmű, hogy bármelyikük nyer, támogatni fogja a másikat. Akkor hogyan lehet választani közülük, kérdeztem, mire azt mondták:

máshol vannak a hangsúlyok a politikájukban, illetve a pártszimpátia alapján.

Aki nyer a körzetben, valószínűleg a fideszes Cseresnyés Péter ellen indul.



Fotó: Kaufmann Balázs

Küzdeni, de óvatosan

Az előválasztás egyik legérzékenyebb kérdése, hogy mennyire legyen éles a küzdelem azok között, akiknek aztán még együtt is meg kell vívniuk egy sokkal nehezebb csatát. Az amerikai előválasztásokon különösebb gátlások nélkül, simán egymásnak mennek az egy párthoz tartozók is. Nálunk is van néhány élesebb helyszín, de egyelőre sokkal jellemzőbb az óvatoskodó tánc, hogy az előválasztás ne verje szét a nagy nehezen összetákolt szövetséget.

A mosolyok mögött sokszor mégiscsak kivillannak az összeszorított fogak.

Az egyes politikusoknak nagyon is fontos kérdés, ki lesz a helyi jelölt. Ez jól kijött az este 7-kor kezdődő Czeglédy-Koczka-Ungár vitán.



Fotó: Kaufmann Balázs

Ekkorra már összegyűlt nagyjából nyolcvan ember. A jelöltek saját körzetükben vitázhattak, és mindenki hívhatott támogatókat. Mint egy tévéshow-ban, a Friderikusz-öltönyös Gulyás Márton bemelegítő tapsokra buzdítja az embereket az élő adás indulása előtt.

A közönségszabályok szerint a nemtetszést is ki lehet fejezni hangosan - ezt csak Koczka Tibor kapta meg egyszer, amikor azt állította, nem mondott olyat egy néhány évvel ezelőtti közgyűlésen, ami egy korabeli tudósításban szerepelt.

Fotó: Kaufmann Balázs

A vita összefoglalója itt:

Tartalmi ügyekben nem volt nagy ellentét a jelöltek között. Mindannyian fontos kérdésnek tartják az ápolási díjakat, a béremelést, hogy mit tud kezdeni Szombathely azzal, hogy a 15 percre lévő Ausztria elszívja az embereket. És hogy elszámoltatás kell a kormányváltás után.

Ki fog elszámoltatni?

Ahol az ellentétek előkerültek, az a hatalompolitika. Czeglédy szerint nem lehet attól a Karácsony Gergelytől várni az elszámoltatást, aki Budapest élén sem tette ezt meg. Ungár szerint éppen Karácsony az, aki már bizonyított éles helyzetben a Fidesz ellen 2019-ben. A volt fideszes Koczka Tibor pedig sajnálta, hogy nem kaptak nagyobb teret a város ügyei - de igazán éles összecsapások ezek sem voltak.

Fotó: Kaufmann Balázs

A vita után Czeglédy arra a kérdésünkre, hogy visszafogta-e magát, igennel felelt, és azt mondta, nem akart durvább lenni,



de szerinte azért komoly feszültségek vannak helyben az ellenzéken belül.

Amikor Ungárt arról kérdeztem, mit gondol ezekről a feszültségekről, azt mondta: „azon dolgozunk, hogy ne legyenek”, és szerinte menni fog a közös munka az előválasztás után.

A viták a következő három hétben folytatódnak. Érezhetően elszokott ettől a műfajtól mindenki, újra meg kell tanulnia a politikusoknak, a közönségnek, a szervezőknek, minden résztvevőnek. Közben az előválasztás, ami éveken át távoli elméleti lehetőségként lebegett az ellenzéki nyilvánosságban, tényleg valósággá vált. Ezt már utcai óriásplakátokról is tudjuk.



A Partizán médiapartnere az ellenzéki előválasztáson a 444. A viták összefoglalói minden nap a Reggel 4 hírlevélben, élő viták a 444.hu/partizan oldalon.