Az Elpusztíthatatlan és a Gyüttment találkoznak egy szombathelyi étteremben

ELŐVÁLASZTÁS

Fotó: Kaufmann Balázs

Vége az ellenzéki előválasztás jelöltállítási időszakának, megvan, kiknek sikerült összegyűjteni a szükséges számú ajánló aláírást a képviselő- és miniszterelnök-jelöltséghez. Fekete-Győr András hétfőn bejelentette, mindegyik momentumos megszerezte az induláshoz szükséges ajánlásokat, a pártnak 56 képviselőjelöltje és egy miniszterelnök-jelöltje lesz az előválasztáson. A miniszterelnök-jelöltek versenyében már csak három jelölt helyzete volt kérdéses, miután Karácsony Gergely, Jakab Péter és Dobrev Klára már jóval az aláírásgyűjtés vége előtt leadták az induláshoz szükséges húszezer ajánlást. Hétfőn kiderült, Fekete-Győr mellett Márki-Zay Péternek is összejött a húszezer aláírás, Pálinkás Józsefnek viszont nem. Az Új Világ Néppárt alapítója, az MTA volt elnöke azt mondta, politikusként nem elég ismert ahhoz, hogy „tömegek álljanak sorban” a sátraiknál.

Hétfő este elindult a Partizán előválasztási vitaműsor-sorozata, a következő három hétben összesen 32 egyéni országgyűlési választókerület ellenzéki jelöltjei mérkőznek meg élőben. A vitákat a Partizán Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és a 444 Facebook-oldalán lehet követni vagy visszanézni. Itt pedig elsőként publikáljuk a tegnapi két vita rövid videós összefoglalóját.

Zala megye 3-as körzetében két nagykanizsai önkormányzati képviselő vitázott: Horváth Jácint, a DK, és Berta Krisztián, a Jobbik jelöltje. A választókörzetük problémáit nagyon hasonlóan látják és oldanák meg. Mindketten alkotmányban rögzítenék például a lakhatáshoz fűződő alapjogot.

Vas 1., ahol Ungár Péter (LMP), Czeglédy Csaba (DK) és Koczka Tibor (ÚVN) szeretne a közös ellenzéki jelölt lenni. Vitájukon kiderült, hogy Ungár és az LMP a lakbérplafon bevezetéséig is elmenne a lakhatási válság kezelésére, és az is, hogy Czeglédy nem hiszi, hogy Karácsony Gergely, aki az LMP miniszterelnök-jelöltje is, komolyan gondolná az elszámoltatást.

Kedden a Hajdú-Bihar megyei jelöltek vitáznak. Délután 5-től az 1-es körzet: Fábián István (Párbeszéd), Illés-Rácz Mariann (Jobbik), Pálinkás József (ÚVNP/Jobbik), Szabó Bence (Momentum) és Varga Zoltán (DK) találkozóját követhetik élőben a Partizán Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és a 444 Facebook-oldalán. 7-től pedig a 2-es körzet jelöltjei: a jobbikos Fülep Olivér, a momentumos Mándi László, és a DK-s Vaszkó Imre debreceni összecsapását közvetítjük ugyanitt.