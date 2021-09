Marad a hitelmoratórium, de csak a nehéz helyzetben levőknek

„Ezek az eredmények számunkra azt mutatják, hogy a járvány utáni időszakban is folytatnunk kell az adócsökkentések és a folyamatos, fokozatos béremelések politikáját, miközben tovább erősítjük a családtámogatási programot, és a hitelmoratóriummal támaszt adunk azoknak, akik nehezebb helyzetben vannak” - mondta Dömötör Csaba államtitkár a kormány legutóbbi nemzeti konzultációjáról. Ezen 1,4 millióan vettek részt, és ahogy mindig, most is több mint 90 százalék támogatta a kormányt a már meglevő vagy beígért intézkedésekkel kapcsolatban.

Dömötör szavai alapján a hitelmoratóriumot csak bizonyos feltételek mellett lehet majd igénybe venni. A Világgazdaság szerint maradhatnak majd

a nyugdíjasok,

a gyermeket nevelők,

azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresetük,

azok a vállalkozások, melyek árbevétele 25 százalékkal esett az előző évhez képest.

Azt írják, most már azoknak kell majd külön jelentkezniük, akik maradni akarnak a moratóriumban.

Varga Mihály pénzügyminiszter Orbán Viktorral Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A hitelmoratórium a mostani állás szerint szeptember 30-án jár le. Az újabb és újabb hosszabbításokat a Nemzeti Bank is kritizálta, a kormánynak viszont politikai okokból szüksége van a moratóriumra. Ahogy korábban írtuk, nem lenne meglepő, ha a választásokig életben tartanák.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. májusi felmérése alapján a teljes lakossági hitelállomány 15-20 százaléka válhat problémássá a hitelmoratórium megszüntetése után.