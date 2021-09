Angelina Jolie azt mondta, azért vált el Brad Pitt-től, mert féltette a gyerekeit

Angelina Jolie interjút adott a Guardiannak. Nagyon hosszú interjút, amiben nemcsak magánéleti témákat sikerült érinteni, de azt is, hogy milyen tapasztalatai voltak Harvey Weinsteinnel, és hogy mi a helyzet most Afganisztánban és Szíriában. A színésznő ugyanis az elmúlt húsz évben több mint 60 országban járt az ENSZ jószolgálati nagyköveteként, most pedig a Menekültügyi Főbiztosság különmegbízottjaként foglalkozik többek között a már említett országokban élők, leginkább a gyerekek jogaival.

De az ő esetében az embereket a legutolsó sorban szokta ez a téma érdekelni. Az már inkább, hogy mi a helyzet a magánéletével és leginkább volt férjével, Brad Pitt-tel és a közös, illetve korábban közösen nevelt gyerekeikkel, így az interjú nagy része is erről szólt.

Pedig Jolie most könyvet is írt az Amnesty International gyerekjogokkal foglalkozó ügyvédjével, Geraldine Van Buerennel Know Your Rights címmel (ami egyben egy Clash szám címe is, és ami Jolie hátára van varrva).

Az emlegetett tetoválás Angelina Jolie hátán, a Maleficent 2019-es premierjén Fotó: ISABEL INFANTES/AFP

Azt mondta, azért írták meg könyvet, mert túl sok olyan gyerekkel – „kilakoltatottakkal, nemi erőszak áldozataival” – találkozott, akinek durván sértették a jogait. „Fel sem tudtam fogni, miért harcolnak még mindig olyan alapvető dolgokért, ami eleve járt volna nekik. Nagyon feldühített, mert hát hogyan fogunk megoldani bármit is, ha nem foglalkozunk ezzel?”

Féltette a gyerekeit

Ezen a ponton pedig rögtön rá is tért a saját gyerekeire, mondván, a gyerekek jogai az Egyesült Államokban sem feltétlenül érvényesülnek. Az interjút készítő újságíró szerint ezen a ponton Jolie már kevésbé beszélt összefüggően és lendületesen. Mint kiderült, azért, mert egyszerűen nem mondhat konkrétumokat, hisz jelenleg is zajlik a gyerekelhelyezési perük. Inkább arról beszélt, hogy az Egyesült Államok még mindig nem ratifikálta az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményét, ami többek között kihatással van arra is, hogy a gyerekek felszólalhassanak az őket is érintő bírósági ügyekben.

Itt utalt arra, hogy valami hasonló helyzetben van ő is, de nem beszélhet róla, ezért az interjú készítője visszakérdezett, hogy most a Brad Pitt-tel való válásáról és a vele szemben megfogalmazott vádakról van-e szó, amire Jolie egyszerűen csak bólintott. Ezután a kérdésre, hogy féltette-e a gyerekeit, Jolie végül válaszolt, és azt mondta: „Igen, az egész családomat.” Úgy fogalmazott, hogy miközben más, segítségre szoruló gyerekek jogaival foglalkozott, nem vette észre, hogy otthon is problémák vannak.

„Nem vagyok az a fajta ember, aki könnyedén hoz meg olyan döntéseket, amiket végül meg kellett hoznom. Sok minden kellett ahhoz, hogy úgy érezzem, el kell válnom a gyerekeim apjától.”

Az már idén tavasszal kiderült, hogy Jolie családon belüli erőszakot bizonyító dokumentumokat tervez benyújtani a bíróságra, de hogy ebben az esetben mit jelent a családon belüli erőszak, azt nem részletezte. Arról azonban már akkor is szó esett, hogy szeretné, ha a gyerekei is vallomást tennének, amihez azonban mindkét szülő, így Brad Pitt beleegyezése is kellett volna. Végül a bíró döntött úgy, hogy nem engedi, hogy a perben a két színész közös gyerekei is tanúskodjanak, feltehetően erre utalt mostani interjújában Jolie, amikor arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban sem feltétlenül élhetnek jogaikkal a gyerekek.

Angelina Jolie és Brad Pitt 2015-ben Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Jolie 2016-ban, több mint tíz év együttélés és két év házasság után nyújtotta be a válási papírokat a Hollywoodban szokásos „kibékíthetetlen ellentétek”-re hivatkozva, napokkal azután, hogy Brad Pitt állítólag erőszakosan viselkedett az akkor 15 éves, közösen nevelt, örökbefogadott fiukkal, Maddoxszal. Pitt beismerte, hogy alkoholproblémái voltak, ami miatt kezelésre járt, illetve hogy ráüvöltött az egyik gyerekére, de azt tagadta, hogy valaha is fizikailag bántalmazta volna őket. Az ügyet vizsgáló gyermekjólétisek és az FBI akkor nem emeltek vádat a színész ellen. Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyereket nevelnek, a 19 éves Maddoxot, a 17 éves Paxot, a 16 éves Zaharát, a 14 éves Shiloh-t és a 12 éves ikreket, Vivienne-t és Knoxot. Az elmúlt öt évben Jolie-nál voltak a gyerekek, pontosabban őt illette meg a felügyeleti jog, Pittnek csak láthatási joga volt. A jelenleg is zajló per lényege a Guardian információi szerint az, hogy meg tudjanak egyezni egy mindenkinek megfelelő közös felügyeletben.

„Tudom, hogy ha egy gyereket bántalmaztak, akár fizikailag, akár érzelmileg, vagy tanúja volt annak, hogy valakit, akit szeret, bántottak, az kárt okozhat neki. Az egyik ok, amiért a gyerekeknek szükségük van a jogaik gyakorlására, az az, hogy a jogaik nélkül kiszolgáltatottá válnak" – mondta Jolie teljes általánosságban, de ezen a ponton az interjút készítő újságíró erősen utalt arra, hogy neki úgy tűnt, mintha ebben lett volna némi személyes állásfoglalás is.

„Aki nyilvánosan felemeli a hangját, annak nagyobb hatalma van”

A kérdés után, hogy mikor kezdték el foglalkoztatni az emberek jogai, Jolie az anyja értékrendjéről kezdett beszélni, miszerint ő sem munkaként vagy hivatásként foglalkozott másokkal, hanem egyszerűen csak azért, mert „kedves volt”. (Jolie anyja a 2007-ben, petefészekrákban elhunyt színésznő, Marcheline Bertrand volt, apja pedig a szintén színész Jon Voight, akivel gyakorlatilag soha nem tartották a kapcsolatot, Jolei már felnőtt volt, amikor először beszéltek egymással.) Jolie úgy fogalmazott, azt szerette anyjában, hogy nyitott volt, és elfogadta a másságot.

„Nem akart a saját maga képére formálni. Nagyon különbözőek voltunk nőként. Míg én a lágyságát szerettem, ő az erőmet. Én nagyon szexuális voltam, ő sokkal inkább nőies. De látta az igazi énemet, teljes mértékben bátorított, és megtanított arra, hogy a gyerekeimmel is ezt tegyem. A gyerekeim is mind nagyon különbözőek.”

Arról is beszélt, hogy sok időbe telt, mire elhitte, hogy bárkinek is a „hasznára lehet”. „Sokáig úgy éreztem, hogy őrült vagyok, hogy nem tudok megállapodni. Ha azt kérdezték volna tőlem tinédzserként, hogy lehetnék-e anya, vagy hasznára lehetnék-e az ENSZ-nek, írhatnék-e könyvet, azt mondtam volna, hogy nem.” Aztán rájött, hogy „aki nyilvánosan felemeli a hangját, annak nagyobb hatalma van, mint annak a tisztességes és kedves háziasszonynak, aki otthon mindent megtesz és áldozatokat hoz”.

"Nem hiszem, hogy azért kerültem ebbe a szakmába, mert színész akartam lenni. Azért csinálom ezt, mert ez az a hely, ahol bármiért felemelheted a hangodat. Ha valaki azáltal irányítja a pénzügyeket és a családot, hogy híres, akkor teljesen a befolyása alatt állsz” – mondta Jolie, utolsó mondatával feltehetően apjára, Jon Voightra utalva.

Weinstein

A kérdésre, hogy mikor érezte először úgy, hogy színésznőként nem megfelelően bánnak vele, azt válaszolta, „nem lesz meglepetés”, de akkor, amikor Harvey Weinsteinnel dolgozott együtt. 21 éves volt, amikor szerepelt a Szeress, ha tudsz! című filmben, aminek a 2020-ban nemi erőszakért elítélt szexuális ragadozó, Weinstein volt a producere. Jolie azt mondta, a nők sokszor elbagatellizálják a támadást, ha sikerül elmenekülniük, mert „ha sikerült kijutni a szobából, csak az van benned, hogy megpróbálta, de nem jött össze neki. Az igazság viszont az, hogy már az is bántalmazás, hogy megpróbálta”.

Az interjúban nem akarta részletezni, hogy mi történt, csak annyit mondott, Weinstein „átlépett egy határt”, neki pedig el kellett menekülnie, emiatt távol maradt tőle, másokat is figyelmeztetett, illetve akkori férjének, Jonny Lee Millernek is elmondta, hogy mi történt.

„Később felkértek, hogy szerepeljek az Aviátorban, de nemet mondtam, mert ő is benne volt. Soha többé nem dolgoztam vele. Nehéz volt, amikor Brad viszont megtette.” Brad Pitt 2009-ben szerepelt Quentin Tarantino Becstelen Brigantyk című filmjében, aminek Weinstein cége volt a producere, 2012-ben pedig Pitt kereste meg Weinsteint, hogy legyen a producere az Ölni kíméletesen című filmjének. Jolie azt mondta, azzal, hogy Pitt örömmel dolgozott együtt Weinsteinnel, annak ellenére, hogy tudta, a férfi bántalmazta őt, úgy érezte, Pitt ezzel elbagatellizálja azt a szexuális bántalmazást, amit ő átélt.

Az interjú végén arról is beszélt, hogy rosszul érintették az Afganisztánban történtek, mert ő is járt ott húsz évvel ezelőtt. „Találkozol ezekkel a gyerekekkel, hallottam az ígéreteket, láttam az erőfeszítést és a bizakodást, mindent, aztán azt is, ahogy teherautókra rakják és visszaküldik őket Kabulba. Az iskolákban pedig láttam a fájdalmat és a félelmet, a halált és a borzalmakat, az árulást és a traumákat. Egyszerűen undorító, és sokat elmond a világról, amiben élünk. Túl sokat, arról, hogy hova jutottunk.”

(Nagy kép: Angelina Jolie az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különmegbízottjaként Burkina Fasóban, 2021 júniusában - Fotó: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP)