Fagyit küldött a pápa a raboknak

15 ezer adag fagyit küldött Ferenc pápa két római börtön fogvatartottjainak még a nyáron. Ez egy friss vatikáni közleményből derült ki, amiben az elmúlt hónapok jótékonykodásait foglalták össze.

Júniusban a pápa személyesen is találkozott húsz rabbal, akikkel ellátogatott a Vatikáni Múzeumba. Az adományozással foglalkozó hivatal hajléktalan emberek számára is szervezett programokat, vízparti kikapcsolódásra, pizzázásra hívták őket. Ingyenes koronavírus-teszteket és oltást is intéztek nekik, csakúgy mint más, szegénységben élő embereknek.

A 84 éves Ferenc Pápa 2021. február 3-án. Fotó: Vatican Media/AFP

Mindezért a pápa főalamizsnása, Konrad Krajewski bíboros felel, aki 2019-ben azzal lett híres, hogy leszerelte a villanyórák működését gátoló zárat egy római lakóházban, amit hajléktalan családok foglaltak el. (via The Guardian)