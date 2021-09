Hiába menekülnek az afgánok Pakisztánba a tálibok elől, nem kapnak segítséget

Több ezer afgán menekült ragadt a pakisztáni határon. A tálibok hatalomra kerülése után a szülőföldjükről ugyan kijutottak a szomszédos országba, de most nem hivatalos menekülttáborokban kénytelenek meghúzni magukat, áldatlan állapotok között. Csak magukra számíthatnak, ugyanis a pakisztáni hatóságoktól nem kapnak segítséget, mivel az ottani kormány szerint az elmúlt évtizedekben már így is túl sok afgán bevándorlót fogadtak be. A Deutsche Welle riportja.



Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.