Megkezdődött a 2015-ös párizsi terrortámadások vádlottjainak pere

Fokozott biztonsági intézkedések mellett megkezdődött szerdán a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot és csaknem ötszáz sebesültet követelő párizsi merényletsorozat vádlottjainak pere a párizsi különleges esküdtszéken.

A kilenc hónapig tartó eljárásban húsz vádlottnak kell felelnie a bíróság előtt, köztük van a merényletsorozatot végrehajtó csoport egyetlen túlélője, Salah Abdeslam is. Terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezetben elkövetett emberölés és emberölési kísérlet ellene a vád. A legvéresebb franciaországi terrortámadás történelminek ígérkező, kilenc hónapos eljárása az első nagy európai per az Iszlám Állam nevű terrorszervezet dzsihádistái ellen. Az eljárásban 300 tanút hallgatnak majd meg, köztük Francois Hollande-ot, aki a támadások idején Franciaország elnöke volt.

A hat évvel ezelőtti terrortámadásában a Stade de France nemzeti stadionnál három öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, Párizs belvárosában pedig egy másik háromtagú kommandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár és étterem teraszán öltek meg 39 embert, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol három dzsihadista kilencven embert ölt meg és több mint 350-et megsebesített. A merényletsorozatot az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára, amelynek egy Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre a támadásokat. Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket.

Rendőr kíséri a Bataclan elleni támadás egyik túlélőjét 2015 november 14-én. Fotó: CITIZENSIDE/ELYXANDRO CEGARRA

A merénylőket Szíriában képezték ki, két kivétellel francia és belga állampolgárok voltak, az Iszlám Állam 2015 nyarán a migrációs hullámmal a balkáni útvonalon küldte őket vissza Európába. Többségük bérelt gépkocsival utazott Magyarországról a brüsszeli búvóhelyre, ahonnan a támadást megelőző este indult el a csoport Párizsba. A terroristák közül egyedül Salah Abdeslam nem járt Szíriában, nem is kapott harci kiképzést. A nyomozás arra világított rá, hogy ő volt a logisztikai szervező Európában, ő bérelte a gépkocsikat, a lakásokat és ő szállította a terroristákat. A BBC cikke szerint a támadás napján azért maradhatott életben, mert eldobta a robbanó mellényét, és elmenekült a helyszínről. A robbanószerkezetről később megállapították, hogy nem működött. Abdeslamot négy hónappal később Brüsszelben fogták el egy tűzharcot követően. Kihallgatása a többi vádlotthoz hasonlóan csak 2022 elején várható.



A terrorista első szavai a bíróság előtt a muzulmánok hitvallása volt.

"Először is tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az ő küldötte" - mondta a feketébe öltött, fekete szájmaszkot és félhosszú haját hátrafésülve viselő, szakállas Salah Abdeslam, amikor a bíró azt kérte, hogy mutatkozzon be. Arra a kérdésre, hogy mi a foglalkozása, azt válaszolta: "minden foglalkozást feladtam azért, hogy az Iszlám Állam harcosa legyek".

A terrortámadás elkövetői. Abdeslam balról a második. Fotó: PHOTO DESK

Rajta kívül még 13-an ülnek a vádlottak padján, köztük feltételezett logisztikai szervezők, a terroristákat szállítók és közvetítők. Hárman szabadlábon védekezhetnek, de valamennyiükre életfogytiglani szabadságvesztés szabható ki a vádpontok alapján. A további hat gyanúsított, a terrortámadás kitervelői, feltételezhetően már nincsenek életben, meghaltak a szíriai harcokban, de távollétükben őket is elítéli majd a párizsi esküdtszék. Köztük van a merényletsorozat kitervelőjeként azonosított belga állampolgárságú Oussama Atar. Veterán dzsihadistaként az Iszlám Állam terrorszervezet egyik emírje volt, soha nem állították elő. Ellene terrorszervezet vezetése és bűnszövetkezetben végrehajtott emberölés a vád. Két fő segítője a dél-franciaországi Toulouse-ban katolikus családban született Fabien és Jean-Michel Clain volt. Az ő hangjuk hallható azon a felvételen, amelyen az Iszlám Állam jelentkezett a merényletsorozat végrehajtójaként.

A magas terrorkészültség miatt a párizsi Cité-szigetet, ahol a per helyszínészül szolgáló igazságügyi palota található, teljesen lezárta a rendőrség, a területet kizárólag a perben érintettek, valamint az igazságügyi palotában dolgozók közelíthetik meg. Gabriel Attal kormányszóvivő a France2 köztelevízióban elmondta: potenciálisan megvan a pernek a kockázata, jóllehet a rendőrség nem tud külön fenyegetésről.

A példátlan méretű per vádirata egymillió oldalt tesz ki, és csaknem 1800 felperese van, túlélők, az áldozatok hozzátartozói, sebesültek és szemtanúk, akiket 330 ügyvéd képvisel, de a 140 tárgyalási napra 58 országból több száz újságíró is akkreditációt kapott. A maratoni tárgyalássorozatot a bíróság ugyan rögzítik az utókor számára, de ötven évre titkosítják, a tárgyalóteremben az újságírók se kép-, se hangfelvételt nem készíthetnek.

A hozzátartozókat képviselő civil szervezetek kérésére pszichológusok is rendelkezésre állnak a tárgyalóteremben a kiszámíthatatlan érzelmi sokkok miatt. "Az ismeretlenbe ugrunk. Nem tudni, hogyan zajlik ez a kilenc hónap" - mondta Arthur Dénouveaux, a Bataclan elleni támadás egyik túlélője, a Life for Paris elnevezésű egyesület elnöke. Elmondása szerint az elmúlt napokban rengetegen hívták a szervezetet, egyszerre érződik a szorongás és a felfokozott érdeklődés a per miatt.

Szeptember 28-tól kezdve öt héten át hallgatja meg a bíróság a túlélőket, akik közül eddig háromszázan jelezték, hogy szeretnének vallomást tenni. (MTI)