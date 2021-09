Rihanna beperelte az apját, aztán kibékülhettek

Szeptember 22-én lett volna a tárgyalás, de Rihanna végül elállt az apja ellen indított pertől, a hírek szerint sikerült megállapodniuk.

Az énekesnő 2019-ben fordult bírósághoz, mert az apja Fenty Entertainment néven indított tehetségkutató vállalkozást. Ez azért zavarta, mert szerinte a név azt sugallja, hogy neki is köze van a céghez, pedig nincs. Rihanna is alapított ugyanis egy szépségápolási céget, amit a vezetékneve után Fentynek nevezett el. Ezen kívül azt állította, hogy az apja egy ideig úgy reklámozta a saját cégét, mintha ő is részt venne benne, ráadásul az engedélye nélkül próbált neki koncerteket szervezni.

Rihanna, a világ leggazdagabb zenésze régóta rossz viszonyban van az apjával, aki alkohol- és drogproblémákkal is küzdött.