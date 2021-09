Bajusz Kapitány lefejezte a mókust, de ettől még közel sem biztos, hogy macskák hagynak maguk után félberágott rágcsálókat Budán

Az alanti cikkben kifejezetten felkavaró fotók láthatók. Aki nem állja az ilyesmit, a saját érdekében most hagyja abba! Ez nem vicc!

“Milyen állat haraphat ketté mókusokat a Moszkva tértől légvonalban 600 méterre?” - címmel írtam hétfőn cikket arról, hogy miután az elmúlt időben 2, fej és törzs nélküli mókusaltestet is találtunk a kertben, a napokban egy egész döglött mókusba botlottam az ajtóban. Rajta két, lövés-, csőr-, karom- vagy fognyomnak kinéző lyukkal.

„Ki lehet a tettes?" - tettem fel a kérdést a Rágcsálók Poirot-jaként, igazából többesszámban, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ugyanabba a fajba tartozott a tettes az első két esetben, mint az utóbbiban. A tényfeltárás most aztán igazi tétre ment, így fogtam magam és egy horgászkés + egy körömolló segítségével felboncoltam a mókust, hogy kiderüljön, véletlenül nem lelőtték-e. Kiderült, hogy nem.

Jó sok kommentelő állt elő elmélettel. Az egyik népszerű teória szerint valamilyen ragadozó madár lehetett a tettes. Ez igazi Nagy Egyesített Elmélet, mert megmagyarázná a fél- és az egész mókushullát is.

Azóta kaptam még egy üzenetet olyan hozzáértőtől, aki szintén ragadozó madárra, azon belül karvalyra tippel:

“Mint gyakorlott sólymásznak, nekem nem meglepőek a látott képek! A tettes 99% hogy egy karvaly! Minden stimmel hozzá! a két lyuk a karmok nyomai, és mindig fejtől kezdi elfogyasztani a zsákmányt! Mivel kicsi a madár, igy max a felét tudja egyszerre elfogyasztani, a maradékért másnap visszamegy! Az egész mókus esetében nagy a valószínűsége hogy megzavarták ( vagy a kutya, vagy másik madár) ezért hagyta ott a zsákmányát! Egy vadkamerával simán meg tudod örökiteni ahogy visszamegy a zsákmányához!”

Karvaly, lelkiismeretfurdalástól gyötört tekintettel. Talán arra a mókusra gondol, akivel alakulhatott volna másképpen is?

Tény, hogy Magyarországon rengeteg karvaly él, nem félnek a városoktól, Budapestet is benépesítik, ráadásul pont ők azok a ragadozó madarak közül, akik fák-bokrok között is képesek zsákmányt ejteni. És bár a táplálékuk nagy részét kisebb madarak teszik ki, a hímeknél sokkal nagyobb nőstények képesek félkilósnál is nagyobb zsákmányt elejteni, akár emlősöket is.

De attól, hogy megtehették, persze nem biztos, hogy a karvalyok voltak a ludasok.

A legaranyosabb Macska. Az egerek, rigók és cincérek nem pont így gondolják.

Nyilvánvaló gyanúsítottak a macskák is, különös tekintettel arra, hogy velünk is lakik egy, a Milky, aki egérben, kamasz feketerigóban és cincérben nagymenőnek számít. De akiről nem tudtam volna elképzelni, hogy a hegyes kis fogaival és a béna állkapocsmozgásával ketté tudjon rágni egy ekkora állatot.

De most kicsit elgondolkodtam, mert két lenyűgöző esetleírást is kaptam mókusfixált macskabűnözőkről.

Norbi először csak gyanakodott. Vagyis amikor a macskájuk új szokást vett fel és már korán követelni kezdte, hogy kiengedjék, hogy utána órákon át két fát fixírozzon, még azt sem. Hogy két héttel később a kertjükben megjelenjen egy látszólag sértetlen, de annál döglöttebb mókus.

“Szép temetést kapott a szántóföld szélén. Sajnos a macska lett a fő gyanúsított, bár a gyerekek tartották bennem a lelket, hogy lehetett másik állat is. Én viszont nehezen szabadultam attól a gondolattól, hogy a cuki plüssállat bőrébe bújtatott született ragadozó két hétig figyelte a mókusalgoritmust és a megfelelő pillanatban lecsapott.” - mesélte Norbi.