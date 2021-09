Bajnai Gordon Karácsony Gergelyt tartja a legalkalmasabbnak a végső győzelemre

A volt miniszterelnök szerint a 2022-es választás arról szól, hogy „vagy Orbán megy, és mi, magyarok maradunk Európában - vagy Orbán marad, és általa az ország megindul vissza keletre, újra belelépünk az ismert, évszázados, önsorsrontó csapdába”. Az ellenzéki összefogásról pedig azt gondolja, hogy az „minden kezdeti sutaságával és konfliktusával együtt” az egyetlen megfelelő válasz arra a csapdára, amit a Fidesz a választási törvénybe épített, ezért szerinte 2010 óta most mutatkozik először érdemi esély a NER leváltására.

Egy kivételével az összes miniszterelnök-jelöltet ismeri, és mindegyiküket bátor, tisztességes és felkészült embernek tartja. Az viszont nem árulta el, ki az, akit nem ismer, bár nem olyan nehéz kitalálni.

Bajnai szerint csak akkor lesz jövőre rezsimváltás, ha az előválasztáson résztvevő „néhány százezer elkötelezett szavazó végül képes-e olyan jelölteket állítani, akik személyükben alkalmasak arra, hogy jövő áprilisban összességében jóval több mint két és fél millió szavazatot szerezzenek a változás ügyének”. Ezért azt javasolja, hogy a személyes és pártszimpátiát is a győzelemnek kell alárendelni.

Ezek alapján Karácsony Gergelyt tartja a legalkalmasabbnak „a szükséges többség megteremtésére, a jövő áprilisi győzelem kivívására”. Ezért őt támogatja az előválasztáson.

Bajnai „hideg logika, racionális elemzés” alapján jutott arra, hogy Karácsony a közvetlen párthíveken túl is képes szavazatot szerezni, azok is támogatnák majd, akik pár éve még a Fideszre voksoltak. De olyanok is, akik bizonytalanok, nem szimpatizálnak egyetlen párttal sem, akik nem is gondolják ellenzékinek magukat, csak elegük van az egészből.