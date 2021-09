Mozgástér visszatér

Jó reggelt! Lehet, hogy már unalmas, de ma is fantasztikus idő lesz.

4 legfontosabb hírünk most

KAMPÁNY '22

Kormány- és Fudan-ellenes transzparensek a Kossuth téren Fotó: Szász Zsófi/444

Jelen állás szerint nehéz elképzelni, hogy a kormány hogyan jöhet ki jól a Fudan egyetem budapesti kampuszának ügyéből, ami minden igyekezetük ellenére valószínűleg a kampányidőszak egyik fő vitatémája lesz. Az ügyben népszavazás készülődik, és az is kérdéses, hogy ekkora politikai össztűz mellett a kínai államnak mennyire vonzó ez a projekt. Ebben a cikkben megnéztük, milyen akadályok állnak a Fudan egyetem megépítése előtt, mekkora mozgástere van a kormánynak, az ellenzéknek és a kínai egyetemnek.

A kormány persze nívódíjas médiapartnerei segítségével igyekszik a saját témáival leszorítani napirendről a szempontjából lassan kínossá váló kínai egyetem projektet. Most az EU támadása van terítéken. Miközben kormányának egyik tagja már hazugságnak is beillő módon ferdítette el egy közvélemény-kutatás eredményét, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön előbb szóban vádolta meg az Európai Bizottságot Lengyelország „alkotmányos berendezkedésének és identitásának” megtámadásával (a Bizottság pénzbírsággal büntetné Lengyelországot, amiért nem függesztik fel a bírókat fegyelmező kamarát), majd a Magyar Közlönyt megint kommentfelületként használva kormányhatározatba is foglalták mindezt. Elfoglalt napján a miniszterelnök ezután a Mathias Corvinus Collegium évnyitóján beszélt a Nyugat hanyatlásáról. (A NER-elit nyaraló- és találkozóhelyének azért még elmegy az a környék.)

Közben dübörög az előválasztási kampány. A Partizán előválasztási vitasorozatának csütörtöki állomása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt. Tiszalökön Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületének ellenzéki jelöltjei mutatták be, hogyan próbálnák megmenteni a végleges leszakadástól Nyíregyházát és térségét. Nyíregyháza képviseletéért a Jobbik és a Momentum jelöltje szállt harcba. A sóstói beruházások és az átoltottság növelését célzó intézkedések megítélése mentén rajzolódott ki, milyen éles különbségek vannak politikájukban. A teljes vita rövid videós összefoglalója először a Reggel 4-ben:

Ha a hírlevelet e-mailben olvasod, a videót ide kattintva érheted el.

A Tiszavasvárit és környékét jelentő Szabolcs-Szatmár-Bereg 2-es körzetben a Jobbik, az MSZP-P és az Újvilág Néppárt jelöltjei indultak el, akik mind egyetértenek a mezőgazdaság és a kis- és középvállalkozások fejlesztésének szükségességében, ahogy a Rabszolgatörvényt is egységesen elítélik, visszavonását sürgetik. Eltérő hangsúlyokat tesznek viszont szociálpolitikai ügyekben: kinek a rendvédelmi dolgozók helyzete, kinek a szakszervezetek állapota, kinek a szabolcsi munkanélküliség áll a fókuszban. A teljes vita összefoglalója:



Ha a hírlevelet e-mailben olvasod, a videót ide kattintva érheted el.

A vitamaraton egy nap szünet után szeptember 11-én, szombaton folytatódik az érdi központú Pest 1-es választókörzetben, és a Székesfehérvárt magába foglaló Fejér 1-es körzetben. A vitákat élőben a Partizán Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán, illetve a 444.hu Facebook-oldalán követhetitek, a viták legizgalmasabb pillanatait összefoglaló 5-10 perces videókat pedig elsőként itt, a Reggel 4-ben találhatjátok meg.

További belföldi hírek az eucharisztia jegyében:

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Miközben az Európai Gyógyszerügynökség fél szemmel már a Kolumbiában azonosított mű variánst figyeli, Magyarországon és a világban azért még mindig a delta koronavírus-variáns jelenti a legnagyobb fenyegetést. A védekezés kulcsa még mindig az átoltottság növelése. Ebből a megfontolásból kapnak 10 ezer forintot az önkormányzattól azok a józsefvárosi rászorulók, akik év végéig beoltatják magukat, és ezért kezdett az iskolások körében is oltási kampányba az egészségügyi kormányzat. A beadott oltások napi számaiban volt is egy kis emelkedés az iskolakezdés környékén, de ez mostanra visszaesett a kampány előtti, napi ötezer oltás körüli szintre. A kampánnyal azt sikerült elérni, hogy mostanra a 12-17 évesek 38 százaléka védett oltással a koronavírus ellen, ami jelentős elmaradás a felnőtt lakosság oltottsági arányától.

Oltási hírek az egyetemek háza tájáról:

Covid-hírek a világból:

MAI ZÖLD

Holland klímatüntető a Shell székháza előtt, 2021-ben Fotó: BART MAAT/AFP

Nagyon rossz állapotú házakban, lakásokban élünk, pazaroljuk az energiát. Rengeteg uniós pénz lenne felújítani őket, a kormány mégis vonakodik. Az a kevés, amit ráköltenek, kevés embert ér el, és nem is feltétlenül azokat, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Pedig egy átfogó felújítási program jót tenne a pénztárcánknak és a klímának is, írjuk a Habitat for Humanity friss lakhatási jelentését bemutató cikkünkben.

Ha a személyes karbonlábnyomodról hallasz, akkor sejtheted, hogy a fosszilis ipar felelősségét próbálják épp elkenni. Fontosak az egyéni döntések, de önmagukban nem sokat érnek: a klímakatasztrófa elkerüléséhez rendszerszintű változások kellenek. Többek között erről szól a vezető amerikai klimatológus, Michael E. Mann idén megjelent könyve, amit Horváth Bence mutat be a 444 olvasóinak.



További hírek a természetből:

BATACLAN-PER

Egy bírósági rajzoló grafikája az öklét rázva magyarázó Salah Abdeslamról, a 2015 novemberi párizsi terrortámadások egyetlen túlélő elkövetőjéről. Fotó: BENOIT PEYRUCQ/AFP

A 2015-ös párizsi terrortámadás vádlottjainak szerdán kezdődött pere második napján megszakították a támadás egyetlen túlélő elkövetője, Salah Abdeslam bírósági tárgyalását. Abdeslam megpróbálta tisztára mosni vádlott-társait, Mohammed Amrit, Hamza Attout és Ali Oulkalit, azokat a rokonait, akik Brüsszelben segítették szökése során. "Semmit se tettek" - mondta, mielőtt a bírói tanács elnöke kikapcsoltatta a mikrofonját, majd a meghallgatást is felfüggesztette.

Más külföldi hírek Európából:

Amerikából:

Ázsiából:

TECH, TUD

Á DIEU, JEAN-PAUL!



Fotó: IAN LANGSDON/AFP

Egy teljes nemzet, színészek, politikusok, sportolók, a legismertebb francia sztárok és rajongók ezrei búcsúztatták a 88 éves korában elhunyt Jean-Paul Belmondót.