Négy év letöltendőt kapott a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója

„Folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette és államtitoksértés bűntette miatt 4 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra” ítélték Galambos Lajost a Kaposvári Törvényszék közleménye szerint. Az első fokon eljáró bíróság Galambos vádlott-társait is bűnösnek mondta ki. A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott, hiszen minősített adatokat is érintettek benne. A Magyar Nemzet szerint az Egymásért, Egy-másért Alapítványhoz kapcsolódó ügy már másodfokon is járt korábban, ám megsemmisítették a korábbi ítéletet, ezért került újra első fokra Kaposvárra.



Galambos Lajos (balra) és Laborc Sándor volt titkosszolgálati vezetõk egy korábbi ítélethirdetésen 2014. szeptember 10-én.

Bár a törvényszék közleménye csak a nevük rövidítését használja, könnyen kitalálható, hogy melyik ügyről van szó. Egyike azoknak a pereknek, amelyek még 2011-ben láttak napvilágot, és amelyek a Gyurcsány-kormány ideje alatt működő titkosszolgálati vezetők ellen indultak. Hosszabban is írtunk róluk még 2013-ban.