Ötéves kortól adható vakcinát fejlesztett ki a Biontech

A következő hetekben a Biontech világszerte megküldi a hatóságoknak az 5-11 éves korosztály koronavírus elleni oltásáról szóló eredményeit, és kérik az engedélyezést, többek között Európában is, jelentette be a Pfizer vakcináját kifejlesztő cég vezető orvosa, Özlem Türeci a Spiegelben. Az oltóanyag itt is ugyanaz, mint amit a felnőttek kapnak, csak a dózisok lesznek kisebbek. A lap szerint Németországban október közepétől kezdődhet meg a 12 éven aluliak beoltása.

Ozlem Tureci és Ugur Sahin Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu Agency via AFP

Uğur Şahin, a Biontech vezetője a lapnak azt mondta, hogy eddig minden a terv szerint halad. Az év végére pedig már olyan eredményeik is lesznek, amelyek 6 hónapos kórtól adható oltásokról szólnak majd.

A két kutató szerint a következő két hónapban minél több embert rá kell venni az oltásra, hogy ne legyen kemény a telünk.