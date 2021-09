Veszélyben vannak az indiai úszó tevék

Az indiai Gudzsarát állam Kacs tartományában élő ritka, kharai névre hallgató, úszó tevék akár három kilométert is úsznak a sekély tengerben, hogy elérjék legelőjüket, a régió mangroveerdős területeit. A helyi tevepásztorok azonban azt mondják, ez most jóval hosszabb ideig tart, és egyre nehezebb is olyan mangroveerdőket találni, ahol legeltetni tudják állataikat.

Ennek az az oka, hogy a régióban működő, a vízszint egyenletesen tartásában érdekelt sótermelők elzárják a dagály útját. Ez lassan kiszárítja a mangroveerdőket, ami veszélyezteti a tevék jövőjét. (BBC)