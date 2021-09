Alkotmánybírósághoz fordult egy egészségügyi dolgozó, mivel túlzónak tartja a számukra kötelezően előírt védőoltást

Panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságon egy egészségügyi dolgozó a koronavírus elleni kötelező védőoltást előíró rendelet miatt - számolt be az ügyről az RTL Híradója. A meg nem nevezett dolgozó érthetetlennek és a túlzónak nevezte, hogy oltás hiányában a munkáját is elveszítik az egészségügyben dolgozók.

„Álláspontom szerint a védőoltás felvételének elmulasztásához fűzött joghátrány, azaz a szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott munkaviszonyának quasi rendkívüli felmondással történő megszüntetése olyan súlyú anyagi és erkölcsi következményekkel jár, amely egyáltalán nincs arányban a pandémia visszaszorításának céljával és egyben a bevezetése időpontjára tekintettel észszerűtlen” - áll a panaszban.

A beadványt soron kívüli eljárásban bírálják el, de a döntés időpontjáról egyelőre nincs információ.



Egy dolgozó Pfizer-BioNTech vakcinából készült koronavírus elleni védőoltást kap a Honvédkórházban 2021. január 5-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Orbán Viktor július közepén jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelezővé teszik a védőoltást, a határidő szeptember 15. Aki addig nem veszi fel az oltást, annak megszűnik a jogviszonya.



A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint a rendelet növelte az oltási hajlandóságot a dolgozók között, és szerinte csupán 300-400 ember esik ki a rendszerből az oltás kötelező jellege miatt. Elnökük, Soós Adrianna szerint pedig az nagyobb veszteséggel járna, ha egy dolgozó megfertőzne valakit egy intézményben.