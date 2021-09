Az ólmozott benzin miatt lett Tóth Gabi a pápa előzenekara

Minden szenpontból hiánypótló pótkesztünk ezúttali ebizódjában is számos (számtalan) górcső alatti tematizálás kerül problematizálásra. Bede Márton Dél-Kelet-Ázsiában, Uj Péter és Winkler Róbert Újlipótvárosban finomítja érveléstechnikáját.

00.00: Halló, Bede lakás, Phuket?

01.30: Phuket, a luxuskarantén.

04.00: Mi kell most a thaiföldi utazáshoz? Aradi oltóanyag!

14.00: Kambodzsai oltónemzet.

20.00: Thai chili a Scoville-skálán.

22.20: Hol voltál, amikor a Kutyapárt gumi lómaszkban tótcsabázott?

23.47: Salvadori Bitcoin-összeomlás. Bukele már az Economistnak is túl diktátorszerű.

26.30: Daron Acemoglu a Rajk Szakkollégiumban. Acemoglu lefordított cikkei. Magyar diákok interjúvolják Acemoglut.

27.23: A Neumann János-díj.

28.08: Steven Levitt, a Freakonomics szerzője, rám ne nézz, rám se!

29.00: Ólommentes benzinnel a bűnözésért.

30.27: Véletlenül együtt mozgó dolgok grafikonja.

32.20: Ami előbb volt, azt automatikusan az okának tekinted.

33.20: Raksz tojást a lecsóba?

33.35: Mémmagyarázó: ki eszi a dögöt? (Még egy teljesen értelmetlen, nem igazán vicces Winkler mashup is van a dögkútmémből.)

37.05: És néztél előválasztási vitát?

38.30: Czeglédy Csaba for prezident, vagy legalábbis for Dobrev Klára, vagyis instead of.

41.00: Nem láttad a Gyurcsány-film plakátját?! Akkor itt van.

42.00: Bellingcat-oknyomozás: a náci Tomi az tényleg a náci Tomi.

48.20: Színvonalas indonéz ultrakultúra.

50.50: Two tone ska?! Skanzelizé, és egy bőrfejű kalandjai a Happy Gang-ben.

52.20: Náci az Ace of Base-ben.

53.10: Tóth Gabi hogy lehet a pápa előzenekara?

54.20: Al Pacino haldokló AIDS-es ügyészt alakít egy 2003-as minisorozatban.

55.00: Háttértévé-ajánló: Soul Train.

57.30: Lépcsőházi gondolatok a Woodstock 99-ről.

58.57: Gene Simmons.

61.05: Simmons fontos filmszerepe hiéna ügyvédként.