Legalább tizenhárom gorilla lett koronavírusos az atlantai állatkertben

Az atlantai állatkert közölte, hogy legalább tizenhárom nyugati alföldi gorilla fertőződött meg koronavírussal az állományból. Köztük van a 60 éves Ozzie is, aki a legidősebb fogságban tartott gorilla a világon. A gondozók azt vették észre, hogy több gorilla köhög, folyik az orra, és megváltozott az étvágyuk.

A georgiai egyetem laborjából pozitívan jöttek vissza a gorillák tesztjei, de hivatalosat csak az Országos Állatgyógyászati Szolgálat laboratóriuma mondhat. Most mind a húsz gorillán elvégzik a tesztet. Azokat a gorillákat, melyeknél fennáll valamilyen covid okozta komplikáció kockázata, monoklonális antitestekkel kezelik.

Januárban a San Diego-i állatkert nyolc gorillája fertőződött meg koronavírussal, őket szintetikus antitestekkel gyógyították ki a betegségből, végül az állatoknak szánt kísérleti oltást is megkapták.



Ezek ugyan a San Diego-i állatkert gorillái, de közülük is többen covidosak voltak januárban. Fotó: KEN BOHN/AFP

Az állatkert arra gyanakszik, hogy az állatok az egyik gondozótól kaphatták el a fertőzést, ugyanis annak ellenére, hogy az illető be volt oltva, és a szigorú óvintézkedéseket betartva maszkot és kesztyűt viselt, tünetmentesen hordozta a vírust. Ugyanakkor azt mondják, hogy arra nincs bizonyíték, hogy a gorilláktól emberek elkaphatnák a covidot, a látogatók pedig egyébként is túl messzire vannak tőlük.



Mivel a gorillák csapatokban élnek, ezért nem lehet őket izolálni. Nemcsak a gorillákat oltják be covid ellen, hanem a betegségnek szintén jobban kitett borneói és szumátrai orangutánokat, a szumátrai tigriseket, az afrikai oroszlánokat és a ködfoltos leopárdot is. Emellett még szigorúbb higiéniai protokollt vezetnek be, többet szellőztetnek, és a gondozóknak védőruhát is viselniük kell majd. (AP)